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Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

27.06.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытый чемпионат Беларуси по теннису, который в эти дни проходит на открытых хардовых кортах Дворца тенниса, достиг своего апогея. 26 июня определились победители в парном разряде и миксте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионский титул у мужчин достался дуэту Ивану Лютаревичу и Александру Згировскому, у женщин не было равных Кристине Дмитрук и Алене Фалей.

Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

В миксте викторию праздновали Лидия Морозова и Андрей Василевский. Они оказались сильнее тандема Саснович – Лютаревич – 1:6, 6:1 и 10:6.

Александра Саснович на открытом ЧБ по теннису: «На самом деле, очень интересно вернуться сюда, вспомнить молодость»

Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
Хороший уровень. Спортсмены соскучились по игре. Они тренировались, но турниров не было. И сейчас они к этому турниру относятся как к самому главному турниру летнего сезона (пока, на сегодняшний день). Поэтому и уровень, соответственно, очень хороший.

Огромный опыт для молодых спортсменов. Потому что где они еще встретятся? На турниры WTA они пока еще не попадают – молодежь. Там они не могут встретиться с игроками такого уровня. А здесь – пожалуйста!

Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

27 июня станут известны имена победителей в одиночных разрядах.

К слову, у женщин решающий матч уже завершился. Победу праздновала наша Александра Саснович. Она в двух партиях переиграла Яну Колодынска – 6:3, 6:2.

Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

В мужской «одиночке» в финале играют белорус Иван Лютаревич и россиянин Аслан Карацев.

Люди в материале: Александр Василевский, Иван Лютаревич, Аслан Карацев, Яна Колодынска, Александр Згировский, Кристина Дмитрук, Алена Фалей, Лидия Морозова, Андрей Василевский, Александра Саснович

 
 
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Новости Беларуси. Открытый чемпионат Беларуси по теннису, который в эти дни проходит на открытых хардовых кортах Дворца тенниса, достиг своего апогея. 26 июня...
 
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