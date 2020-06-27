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«Минус 100!» Максим Фадеев показал, как изменился после похудения
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в Instagram необычным снимком.
«Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» –
Поклонники композитора пришли в восторг и начали засыпать Максима вопросами о том, как ему удалось добиться таких результатов. Также пользователи соцсети напомнили Фадееву, что теперь нужно удержать вес.
А некоторые комментаторы забеспокоились при виде настолько похудевшего продюсера. Они заверили, что любят его любым, поэтому на первом месте всегда должно быть здоровье.
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Новости России. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев поделился в Instagram необычным снимком. «Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою...
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