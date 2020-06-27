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Новый от Белпочты и возобновление работы «Юбилейного». Какие детские лагеря появились в Беларуси
Источник материала: СТВ
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Конкретно – у нас 21 оздоровительный лагерь открылся 15 июня, 4 оздоровительных лагеря 16-го. В общей сложности мы открыли уже 25 оздоровительных лагерей. Конечно, объем плановый уменьшится. Но я отмечу, я очень доволен, что мы в этом году запустили два оздоровительных лагеря. ОЛ «Дружба», собственником которого является Белпочта. Проводя аттестацию базы отдыха, я просто предложил руководителю Белпочты – а давайте, может, попробуем оздоровить детей на вашей прекрасной базе, где есть и спортивные площадки, где есть бассейн. И я нашел отклик. И 15 июня мы открыли первую смену – 100 детей заехали в этот лагерь.
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