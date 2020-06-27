Выживший мужчина, которого вытащили из колодца в Минске, находится в состоянии средней степени тяжести

Источник материала: ОНТ

Минске, находится в состоянии средней степени тяжести" class="one-news__figure-img">

Мужчина, которого вытащили из кабельного колодца накануне в Минске, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

26 июня официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сообщил, что спасатели вытащили из кабельного колодца троих мужчин. Двое из них скончались. По предварительной информации, они проводили работы под землей.

Фото: БЕЛТА

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