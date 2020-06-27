|
Наводнение в Китае: эвакуированы 37 тысяч человек
Источник материала: ОНТ
Серьезные наводнения в Китае. На востоке страны эвакуированы 37 тысяч человек из-за подтопления городов.
Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Самой большой проблемой остается напор потока, который легко уносит машины, не говоря уже о разоренных улицах. Людей в срочном порядке вывозят из зоны бедствия – находиться там крайне опасно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезные наводнения в Китае. На востоке страны эвакуированы 37 тысяч человек из-за подтопления городов. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Самой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)