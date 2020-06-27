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Наводнение в Китае: эвакуированы 37 тысяч человек

27.06.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в Китае: эвакуированы 37 тысяч человек

Серьезные наводнения в Китае. На востоке страны эвакуированы 37 тысяч человек из-за подтопления городов. 

Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Самой большой проблемой остается напор потока, который легко уносит машины, не говоря уже о разоренных улицах. Людей в срочном порядке вывозят из зоны бедствия – находиться там крайне опасно.

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Серьезные наводнения в Китае. На востоке страны эвакуированы 37 тысяч человек из-за подтопления городов.  Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Самой...
 
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