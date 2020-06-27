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«Международная амнистия» требует от белорусских властей освободить арестованных блогеров

27.06.2020 19:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немедленно освободить арестованных блогеров и положить конец подавлению свободы выражения призвала белорусские власти организация «Международная амнистия».


Фото: Елена Бычкова

Комментируя сообщения об аресте Игоря Лосика, Сергея Петрухина и Сергея Спариша, старший координатор организации Аиша Чжан отметила: «Белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслия, применяя репрессивные законы, чтобы подавить критику в преддверии выборов, на которых Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Оппозиционные кандидаты, их сторонники и независимые СМИ столкнулись с произвольными задержаниями, крупными штрафами и тюремным заключением. Сейчас мишенью становятся те, кто активно работает в социальных сетях».

«Мы шокированы последними арестами, — заявила представитель „Международной амнистии“. — По меньшей мере еще два популярных блогера, Владимир Неронский и Владимир Цыганович, уже находятся под арестом, им предъявлено обвинение». «Никто не может быть наказан за использование интернета для выражения мнения о правительстве и его политике. Власти должны помнить, что свобода слова — право, а не преступление», — отмечают в организации.

Как ранее сообщил правозащитный сайт spring96.org, Неронский и Петрухин проходят по «делу Тихановского». Их подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК). Речь идет о событиях 29 мая в Гродно, во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под стражей из-за обвинения по аналогичной статье УК.

Правозащитники убеждены, что пикет был мирным собранием граждан, которое полностью соответствовало нормам избирательного законодательства. Все произошедшие в тот день задержания они считают политически мотивированными. Тихановский ранее уже был признан политзаключенным.

Правозащитники также располагают информацией, что против Неронского возбудили еще одно уголовное дело — по статье 369, усмотрев оскорбление председателя Слуцкого райисполкома (Минская область) в одном из видеороликов блогера в YouTube.

25 июня стало известно о возбуждении дел по статье 342 УК в отношении администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и минского видеоблогера Владимира Цыгановича (MozgON). Информации о том, в чем конкретно их подозревают, пока нет.

Также 25 июня в Минске был задержан Сергей Спариш — активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада», который модерировал несколько ее телеграм-каналов.
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Заместитель председателя закрытого властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович расценивает уголовное преследование блогеров как препятствие гражданам в реализации прав, гарантированных Конституцией Беларуси и международными документами, в том числе права на организацию мирных собраний.

Министр внутренних дел Юрий Караев, выступая 25 июня в Палате представителей, заявил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы», управляются через телеграм-каналы и стримы «Радыё Свабода».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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