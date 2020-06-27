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Лукашенко выпускникам: Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну

27.06.2020 20:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко выпускникам: Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну

Всё по-настоящему – и оркестр, и счастливые молодые люди. Сегодня Республиканский выпускной. Перед большим прыжком во взрослое будущее – маленькая пауза. Таких моментов в жизни мало, но именно они решают многое. И, конечно, напутствие лучшим выпускникам от Президента страны!

Вечерний дресс-код и дефиле по зеркальной дорожке. Приглашение на бал получили более двухсот вчерашних студентов: их успехи с уверенностью можно назвать выдающимися. Отличники учёбы, лауреаты престижных конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента – сегодня их поздравил Александр Лукашенко. Впереди много времени, планов и амбиций, но этот вечер юности, уверен Президент, навсегда останется одним из самых приятных воспоминаний. Из житейских советов: делать всё своевременно и, конечно, ценить момент. Выпускной – событие не рядовое, а в таком формате и вовсе бывает далеко не у каждого.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Знаю, эти годы были яркими и интересными, но и нелегкими. Освоить профессию – великий труд. И я, честно, горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно. Вы сделали главное – поняли свое предназначение. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы этого будете хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому что мы белорусы, и наш национальный характер формировался веками. В каждом из вас заложены лучшие национальные черты – наше белорусское трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность родной земле. Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции. Рад, что вы уже включились в реальную жизнь, а не какую-то иллюзорную, которую порой нам пытаются навязать, что многие из них состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализующие свои таланты в культуре и искусстве. Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы. Кстати, эта сегодняшняя наша встреча – это добрая традиция, которая повторяется из года в год. Сделайте все для того, чтобы эти традиции жили. Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций – мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут тогда гордиться наши потомки».

Особые слова признательности Президент адресовал выпускникам медицинских вузов. В экстремальной ситуации они проявили себя настоящими профессионалами, а значит жизнь и здоровье людей – в надёжных руках. Дипломированные врачи есть и среди тех, кто удостоен благодарности Президента. Её сегодня получили около 20 человек. В почётном списке не только студенты, но и преподаватели.

Фото: БЕЛТА

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Всё по-настоящему – и оркестр, и счастливые молодые люди. Сегодня Республиканский выпускной. Перед большим прыжком во взрослое будущее – маленькая пауза. Таких...
 
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