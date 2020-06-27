Рубрика «Двое из Дворца»: Лукашенко – как народ решит; день, когда началась война; с чем в Венесуэлу едет новый посол Беларуси

Источник материала: ОНТ

По рабочему графику Президента впору географию изучать. Неделя выдалась непростой. В понедельник в 4 часа утра войну никто не объявлял, но там, где всё это произошло в 1941-м, Александр Лукашенко просто не мог не оказаться. А дальше – московский парад и под занавес недели – «столица» белорусских горняков.

Это была самая короткая ночь в году, журналисты президентского пула прочувствовали. На часах два, а рабочий день (даже звучит нелогично) уже в разгаре. Машины прессы с минскими номерами одна за другой прибывают к Брестской крепости, и вот уже «Цитадель» больше напоминает то ли операторскую, то ли редакцию, хотя в обычное время – это кафе. Но, откровенно, в эту ночь идут сюда не хлеба ради.

За час до начала (у времени в этой истории роль принципиальная) зрители занимают места с самым удачным обзором. Операторы, постановщики и режиссёры к этому моменту площадку подготовили, правда, со светом сложнее. Скоро рассвет, но выхода нет.

Звучит тревожная музыка, и диктор из 1940-х объявляет о начале Великой Отечественной – место и время те же, от этого тревожно и не по себе. Словно память оживает.

Отношение к войне – это то, что белорусов в большинстве своём объединяет. О том, что всё могло быть иначе, нас ведь с детства учат.

Пока одни живут мирно, другие над миром готовы работать. Это о профессиональных военных, в данном случае десантниках. Эти элитные войска здесь называют одновременно и брестской, и венской бригадой.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности: - Почему в Бресте бригада венская? - Это связано с действием бригады-правопреемницы соединения, которое воевало в годы войны в 1945 году при освобождении Вены, оно получило это почётное наименование "Венской". - А почему посещение именно этой бригады в Бресте? - Глава государства здесь не был. Ну, наступило время, наверное.

К тому, что это и есть основная причина визита, ещё вернёмся. Прежде экскурсия: перспективная техника, улучшения бытовые и возможности личные. Десантники по ходу выступали, кто во что горазд. Даже интересно, прежде чем прошёл главнокомандующий, сколько эти ребята подтянулись.

А поговорить? Впрочем, это не вопрос. Вы видели, чтобы Президент хоть однажды не воспользовался возможностью, узнать, что волнует людей: будь то работники заводов, медики или офицеры? И хоть основной разговор был за закрытыми дверями, развеять некоторые домыслы будет полезно и непричастным.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В головах некоторых из вас бродит такая мысль: а вот мы, десантники. И вот кто-то там нас планирует привлечь в Минск. Если кто-то так думает, я вам как офицер офицеру говорю: успокойтесь, вы там не нужны».

Вот уже и камеры не нужны. Ненадолго, правда. Уже заметили, что журналисты на съёмку приезжают на пару часов раньше, чем там окажется Президент? Это если всё по плану, а отступления были и в этой командировке.

Микрофоны и для вопросов из зала, места ближе к сцене подписаны – наверняка кому-то предстоит держать ответ. Ещё деталь – на экране тестируют политическую карту мира. В последнее время не редкость на встречах с Президентом.

Собравшихся в этом зале называют активом области, на первый взгляд – сплошь чиновники, разберёшься – есть место и бизнесу. Интересы-то общие.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы замахнулись на строительство четырехполосной дороги. Нам надо южное направление забрать, перехватить все потоки и выйти на Брест или рядом с Брестом ещё открыть новый контрольно-пропускной пункт».

Ещё одна идея – создать здесь крупное предприятие вроде тех, что есть в других областях. Но вот аккумуляторный завод таким станет едва ли. Впрочем, решать самим брестчанам.

Пока в исполкоме общаются, у его стен собираются – это местная оппозиция, поначалу люди держатся настороженно, всё же прежде их не приглашали на разговор тет-а-тет. Для операторов эта встреча тоже сюрприз, даже у любителей с телефоном в руках ракурс выигрышнее. Впрочем, это дело техники. Важнее итог: «те, кто против» с Президентом нашли общий язык.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Проведём референдум в Бресте по поводу этого завода. Явно непопулярная вещь не для кого, а популярная среди населения, и как народ решит, так и будет».

Шутка ли, но расставался Президент с оппозицией, всё равно что с соратниками.

Эхо войны на неделе напомнило о себе ещё раз. Хотя, скорее, тут история Победы. После февральской командировки в Египет борт номер один впервые покинул Минск. Уже и в Москве потеплело, почти, как в Каире.

За четыре месяца тонкости протокола позабылись. Впрочем, визит неофициальный.

Как бы ни хотелось в итоге сказать: «Здесь все» (в смысле главы в прошлом Советских республик), но в итоге по Красной площади прошли даже не все из тех, кто прилетел. В делегации президента Кыргызстана обнаружили тот самый вирус, а это сейчас, как чёрная метка. На COVID-19 сослались и те, кто пока не решился на заграничный визит.

После этого визита Минску и Москве немало анонимных источников приписали разногласия. Мол, переговоров лидеров то не было. Так ведь и в планах, кроме парада, разве что приём, но это уже встреча без галстуков. Что до официального общения – Лукашенко принял приглашение Путина встретиться снова. В ближайший вторник.

Застать Президента во Дворце на неделе удалось всего раз – ради встречи вот с этой четвёркой. В должности они только вступают. Настроение, стало быть, праздничное.

Следом за главой Администрации появился руководитель МИДа. В планах самого Макея, похоже, было наоборот.

Чем в это время заняты будущие послы, консул и глава района, гадать не приходится – волнуются. То ли замерли в ожидании, то ли мысленно пакуют чемоданы.

- Вы в последние два года возглавляли Департамент по туризму, при этом отправляетесь послом не в самую туристическую страну, более того – не самую спокойную. Чем займётесь в Венесуэле? Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венесуэле: - В Венесуэле экономика, в принципе, зиждется на двух основных столпах: нефтедобывающая промышленность и туризм. - Но стоимость нефти сейчас пробила исторический минимум, а что касается туризма, там же опасно. - Тоже катастрофа с туризмом.

Задачка со звёздочкой, но и дипломаты, оказывается, бывают разной направленности.

- Прежде вы работали послом в ЮАР и по совместительству в ряде африканских стран, которые тоже особыми условиями с точки зрения безопасности не отличаются. Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венесуэле: - Я считаю, что именно поэтому руководство и предложило мне поработать в Венесуэле с точки зрения того моего опыта.

В числе новеньких и посол в Швейцарию. Но ему разве что на первый взгляд больше повезло. Только представьте: найти миллионы, которых нет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У одного из моих сыновей есть аж в Швейцарии 840 или сколько миллионов долларов. Кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберёт. Вот такие фейки будут постоянно».

Новая реальность: и экономику поднимать, и от слухов отбиваться придётся каждому. География здесь ни при чём.

Встречать президентский вертолёт по пятницам в регионах уже привыкли. И если посчитать, как часто Президент просит Администрацию наметить в графике очередную поездку, становится понятно – есть в стране места, которые требуют повышенного внимания.

На этот раз в Солигорске вся Минская область. Регион, по сути, копия страны в миниатюре – здесь сошлись все сферы экономики, отсюда и внимание чуть пристальнее, и посыл общий – разборчивее следует быть с фактами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромная, никто не говорит за счёт чего. Мы можем это сделать, но это будет беда. Буквально через месяц мы породим не просто революцию, мы породим тот майдан, от которого сейчас пытаемся уйти, и который нам навязывают со всех сторон».

О протестах белорусские шахтёры знают многое – сами выходили в 1990-х. Им не на что было жить, при этом выстроилась очередь желающих «Беларуськалий» купить. Правда, недорого. Ситуация-то патовая. Но Лукашенко не продал. И, судя по сегодняшним просьбам горняков, серьёзных проблем здесь не осталось – разве что кое-где дорогу проложить и баню построить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я не хочу возврата к этим временам и не хочу, чтобы вы туда возвращались. Как бы тут некоторые альтернативные не предлагали – нам надо вернуться в 1994 год и ту конституцию вернуть. Может, кому-то хочется вернуть, пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперёд, если мы народ ведём назад».

Новую Конституцию в Беларуси хотел бы видеть и действующий Президент. Действительно новую. И пусть пока косвенно, но 9 августа белорусам предстоит и этот вопрос решать. К слову, эта неделя показала: если есть вопрос к Президенту – может появиться и возможность его задать. В последнее время всё чаще напрямую. И что важно – услышать от первого лица исчерпывающие ответы. Спокойно и без всяких потрясений.

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