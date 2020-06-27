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Рубрика «Двое из Дворца»: Лукашенко – как народ решит; день, когда началась война; с чем в Венесуэлу едет новый посол Беларуси
Источник материала: ОНТ
По рабочему графику Президента впору географию изучать. Неделя выдалась непростой. В понедельник в 4 часа утра войну никто не объявлял, но там, где всё это произошло в 1941-м, Александр Лукашенко просто не мог не оказаться. А дальше – московский парад и под занавес недели – «столица» белорусских горняков.
Это была самая короткая ночь в году, журналисты президентского пула прочувствовали. На часах два, а рабочий день (даже звучит нелогично) уже в разгаре. Машины прессы с минскими номерами одна за другой прибывают к Брестской крепости, и вот уже «Цитадель» больше напоминает то ли операторскую, то ли редакцию, хотя в обычное время – это кафе. Но, откровенно, в эту ночь идут сюда не хлеба ради.
За час до начала (у времени в этой истории роль принципиальная) зрители занимают места с самым удачным обзором. Операторы, постановщики и режиссёры к этому моменту площадку подготовили, правда, со светом сложнее. Скоро рассвет, но выхода нет.
Звучит тревожная музыка, и диктор из 1940-х объявляет о начале Великой Отечественной – место и время те же, от этого тревожно и не по себе. Словно память оживает.
Отношение к войне – это то, что белорусов в большинстве своём объединяет. О том, что всё могло быть иначе, нас ведь с детства учат.
Пока одни живут мирно, другие над миром готовы работать. Это о профессиональных военных, в данном случае десантниках. Эти элитные войска здесь называют одновременно и брестской, и венской бригадой.
К тому, что это и есть основная причина визита, ещё вернёмся. Прежде экскурсия: перспективная техника, улучшения бытовые и возможности личные. Десантники по ходу выступали, кто во что горазд. Даже интересно, прежде чем прошёл главнокомандующий, сколько эти ребята подтянулись.
А поговорить? Впрочем, это не вопрос. Вы видели, чтобы Президент хоть однажды не воспользовался возможностью, узнать, что волнует людей: будь то работники заводов, медики или офицеры? И хоть основной разговор был за закрытыми дверями, развеять некоторые домыслы будет полезно и непричастным.
Вот уже и камеры не нужны. Ненадолго, правда. Уже заметили, что журналисты на съёмку приезжают на пару часов раньше, чем там окажется Президент? Это если всё по плану, а отступления были и в этой командировке.
Микрофоны и для вопросов из зала, места ближе к сцене подписаны – наверняка кому-то предстоит держать ответ. Ещё деталь – на экране тестируют политическую карту мира. В последнее время не редкость на встречах с Президентом.
Собравшихся в этом зале называют активом области, на первый взгляд – сплошь чиновники, разберёшься – есть место и бизнесу. Интересы-то общие.
Ещё одна идея – создать здесь крупное предприятие вроде тех, что есть в других областях. Но вот аккумуляторный завод таким станет едва ли. Впрочем, решать самим брестчанам.
Пока в исполкоме общаются, у его стен собираются – это местная оппозиция, поначалу люди держатся настороженно, всё же прежде их не приглашали на разговор тет-а-тет. Для операторов эта встреча тоже сюрприз, даже у любителей с телефоном в руках ракурс выигрышнее. Впрочем, это дело техники. Важнее итог: «те, кто против» с Президентом нашли общий язык.
Шутка ли, но расставался Президент с оппозицией, всё равно что с соратниками.
Эхо войны на неделе напомнило о себе ещё раз. Хотя, скорее, тут история Победы. После февральской командировки в Египет борт номер один впервые покинул Минск. Уже и в Москве потеплело, почти, как в Каире.
За четыре месяца тонкости протокола позабылись. Впрочем, визит неофициальный.
Как бы ни хотелось в итоге сказать: «Здесь все» (в смысле главы в прошлом Советских республик), но в итоге по Красной площади прошли даже не все из тех, кто прилетел. В делегации президента Кыргызстана обнаружили тот самый вирус, а это сейчас, как чёрная метка. На COVID-19 сослались и те, кто пока не решился на заграничный визит.
После этого визита Минску и Москве немало анонимных источников приписали разногласия. Мол, переговоров лидеров то не было. Так ведь и в планах, кроме парада, разве что приём, но это уже встреча без галстуков. Что до официального общения – Лукашенко принял приглашение Путина встретиться снова. В ближайший вторник.
Застать Президента во Дворце на неделе удалось всего раз – ради встречи вот с этой четвёркой. В должности они только вступают. Настроение, стало быть, праздничное.
Следом за главой Администрации появился руководитель МИДа. В планах самого Макея, похоже, было наоборот.
Чем в это время заняты будущие послы, консул и глава района, гадать не приходится – волнуются. То ли замерли в ожидании, то ли мысленно пакуют чемоданы.
Задачка со звёздочкой, но и дипломаты, оказывается, бывают разной направленности.
В числе новеньких и посол в Швейцарию. Но ему разве что на первый взгляд больше повезло. Только представьте: найти миллионы, которых нет.
Новая реальность: и экономику поднимать, и от слухов отбиваться придётся каждому. География здесь ни при чём.
Встречать президентский вертолёт по пятницам в регионах уже привыкли. И если посчитать, как часто Президент просит Администрацию наметить в графике очередную поездку, становится понятно – есть в стране места, которые требуют повышенного внимания.
На этот раз в Солигорске вся Минская область. Регион, по сути, копия страны в миниатюре – здесь сошлись все сферы экономики, отсюда и внимание чуть пристальнее, и посыл общий – разборчивее следует быть с фактами.
О протестах белорусские шахтёры знают многое – сами выходили в 1990-х. Им не на что было жить, при этом выстроилась очередь желающих «Беларуськалий» купить. Правда, недорого. Ситуация-то патовая. Но Лукашенко не продал. И, судя по сегодняшним просьбам горняков, серьёзных проблем здесь не осталось – разве что кое-где дорогу проложить и баню построить.
Новую Конституцию в Беларуси хотел бы видеть и действующий Президент. Действительно новую. И пусть пока косвенно, но 9 августа белорусам предстоит и этот вопрос решать. К слову, эта неделя показала: если есть вопрос к Президенту – может появиться и возможность его задать. В последнее время всё чаще напрямую. И что важно – услышать от первого лица исчерпывающие ответы. Спокойно и без всяких потрясений.
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Рубрика «Двое из Дворца»: Лукашенко – как народ решит; день, когда началась война; с чем в Венесуэлу едет новый посол Беларуси
По рабочему графику Президента впору географию изучать. Неделя выдалась непростой. В понедельник в 4 часа утра войну никто не объявлял, но там, где всё это произошло...
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