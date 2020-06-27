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Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

27.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 июня, около 17:00, по предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Кедди» на автодороге Р-99 Барановичи- Волковыск-Гродно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом под управлением 49-летнего минчанина.

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля «Фольксваген» погибли на месте, водитель большегруза госпитализирован.

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой
Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

 
Теги: Гродно
 
 
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  Сегодня, 27 июня, около 17:00, по предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Кедди» на автодороге Р-99 Барановичи- Волковыск-Гродно выехал на...
 
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