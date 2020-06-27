Встречное ДТП в Барановичском районе: двое погибших. «Кедди» столкнулся с фурой

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 июня, около 17:00, по предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Кедди» на автодороге Р-99 Барановичи- Волковыск-Гродно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом под управлением 49-летнего минчанина.





В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля «Фольксваген» погибли на месте, водитель большегруза госпитализирован.





На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.



