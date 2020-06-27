ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

27.06.2020 20:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +24. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде прогнозируют +36. На три пункта меньше будет в Афинах. Солнечно и +31 обещают в Анкаре.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

Обойдётся без осадков в Софии. В Прибалтике переменная облачность и дождь. В Варшаве ожидается +24.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

На два градуса жарче будет в Киеве. В Москве в начале недели синоптики обещают грозу и +24.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +24. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Обещают грозы. Но станет ли прохладнее?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рубрика «Двое из Дворца»: Лукашенко – как народ решит; день, когда началась война; с чем в Венесуэлу едет новый посол Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика