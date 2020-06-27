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Домрачева рассказала о том, как у нас поддержка спорта отличается от Норвегии

27.06.2020 20:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дарья Домрачева стала гостьей шоу «Макаенка, 9» с Евгением Перлиным на «Беларусь-1», в нем она рассказала, в том числе, о поддержке спорта в нашей стране.


Фото: Антон Ильченко

— Я слышал, что в той же Норвегии, откуда твой муж родом, сборы часто происходят в другой стране, спортсмены выезжают за границу на сборы в зимние страны, и получается что в Норвегии спортсмену приходится искать финансирование, или как это происходит?

— Если ты спортсмен такого уровня, который тебе не позволяет путешествовать с национальной командой страны, то всё верно, необходимо искать спонсоров на свою подготовку и своими силами как-то пытаться пробиваться в национальную команду, что, конечно, сильно отличается от того, как дело обстоит у нас, от того, какая поддержка спорту оказывается, - сказала Дарья.

 
 
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Дарья Домрачева стала гостьей шоу «Макаенка, 9» с Евгением Перлиным.
 
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