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Увидите паука, загадайте желание. Народные приметы на начало июля
Источник материала: СТВ
30 июня – день Мануила и Савелия. Багровый закат предвещает сильный ветер и ненастье, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А если день дождливый – зима будет снежная, рассказали в программе
1 июля – Ярилин день. Наши предки, видя паука, загадывали желание и наблюдали за его поведением. Если насекомые выходят из гнезд и плетут новую паутину, стоит ждать хорошей погоды.
2 июля – Зосима-пчельник. Предки заметили, перед засухой насекомые становятся злее и чаще жалят. Если пчёлы летят к ульям – жди дождя.
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30 июня – день Мануила и Савелия. Багровый закат предвещает сильный ветер и ненастье, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А если день дождливый – зима будет...
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