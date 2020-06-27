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Увидите паука, загадайте желание. Народные приметы на начало июля

27.06.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 июня – день Мануила и Савелия. Багровый закат предвещает сильный ветер и ненастье, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А если день дождливый – зима будет снежная, рассказали в программе «Плюс-минус».

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю 

1 июля – Ярилин день. Наши предки, видя паука, загадывали желание и наблюдали за его поведением. Если насекомые выходят из гнезд и плетут новую паутину, стоит ждать хорошей погоды.

Увидите паука, загадайте желание. Народные приметы на начало июля

Источник фото: pixabay.com

2 июля – Зосима-пчельник. Предки заметили, перед засухой насекомые становятся злее и чаще жалят. Если пчёлы летят к ульям – жди дождя.

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30 июня – день Мануила и Савелия. Багровый закат предвещает сильный ветер и ненастье, а вечерняя радуга – хорошую погоду. А если день дождливый – зима будет...
 
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