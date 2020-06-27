Лунный календарь с 29 июня по 5 июля. Благоприятные дни создать новый образ, сделать стрижку и сменить цвет волос

Источник материала: ОНТ

Планируете совершить покупки? Отправляйтесь за ними 30 июня. Приобретенные в этот день вещи будут служить вам долго. 3 июля собирайте и анализируйте информацию, стройте планы, но не начинайте новых дел. 4-го – большая вероятность поймать удачу за хвост.

Лето – время перемен. Создать новый образ, сделать стрижку, радикально сменить цвет волос лучше всего на следующей неделе 2 и 4 июля.

Для того, чтобы поход к стоматологу прошел легко и результативно, визит к врачу планируйте на 1 и 2 число.

Наступающий июль – верхушка лета. Несмотря на то, что напряжение на садовых участках спадает, у владельцев все равно остается много забот. В последний день июня сейте сидераты на освободившиеся грядки. 1 июля можно формировать крону и удалять лишние побеги. 3-го – сейте редьку, редис и скороспелые сорта зелени. 5-го – пересаживайте отдельные многолетники на новое место.

Какой будет геомагнитная обстановка на неделе? Ответ – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!





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