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«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

27.06.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сберечь мир и согласие в обществе, гордиться предками и сохранить традиции. Так, по-отечески, Александр Лукашенко сегодня, 27 июня, напутствовал молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся Республиканский бал выпускников.

По традиции, приглашение от Президента получают те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг результатов в науке, искусстве или спорте. В зале – более 200 человек. Уже завтра им предстоит брать новые высоты на первом рабочем месте. Жить и работать на благо страны.

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Александр Лукашенко подчеркнул, что гордится выпускниками. Особые слова благодарности от Президента прозвучали в адрес будущих медиков, которые стали достойными помощниками для старших коллег в экстремальной ситуации.

Евгений Пустовой о том, что всегда вспоминают с трепетом.

Это лицо молодой Беларуси. Они незначительно моложе суверенитета, но создавать облик новой страны именно им. Вместо красной дорожки – зеркальная. А свои университетские «оскары» они уже получили.

Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Об историческом наследии наша молодежь помнит. В юбилейный год Победы перед выпускным балом наследники победителей возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Никакие гигабайты информационных продуктов современности не могут заменить историческое наследие – фундамент суверенитета.

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В год 75-летия Великой Победы хочу напомнить, что все мы еще и наследники победителей. Это ко многому обязывает, но главное – дает вам право гордиться своим происхождением, своей страной и историей. Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции.

Рад, что вы уже включились в реальную жизнь, а не какую-то иллюзорную, которую порой нам пытаются навязать, что многие из вас состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализующие свои таланты в культуре и искусстве.

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Особенно хочу отметить выпускников медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации проявили себя настоящими профессионалами. В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках.

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Со студентами-врачами, которые тоже помогали бороться с пандемией страха, Президент обещал встретиться лично. А на сегодняшнем балу больше всего приглашено именно будущих врачей. Два десятка выпускников медуниверситетов – это каждый десятый. Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

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В эти дни выпускников поздравляют руководители курирующих ведомств. Например, министр здравоохранения за сладким столом пошутил, что, мол, у выпускников порой больше научных работ, чем у него.

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

«Рад, что вы уже включились в реальную жизнь». Как прошёл Республиканский бал выпускников с участием Президента

Поиску себя и «алмаза истины» посвящена центральная тема представления бала выпускников. Ребята играют самих себя. Это на сцене, а в реальной жизни двери открыты.

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Теги: Минск
 
 
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