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«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов

27.06.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Летом многие маски и кремы можно успешно заменить тем, что растёт на грядке или в саду. Из безусловных плюсов – никаких консервантов, эмульгаторов и отдушек. Рецептами летних масок из натурпродуктов поделились в программе «Плюс-минус».

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Лето – отличное время для сезонных масок. Все ингредиенты, которые мы будем использовать, есть на кухне у каждой хозяйки. Для первой маски мы используем банан и клубнику. Для этого мы их смешиваем и доводим до кашицеобразного состояния.

«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов

Мы добавляем специальное косметическое масло. В домашних условиях можете использовать любое, например, оливковое.

«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов

Данная маска лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица.

«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов

Вторая маска – самая эффективная для зоны вокруг глаз. Мы берём тонко нарезанный молодой картофель и кладём его на зону глаз.

«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов

Эту маску держим 10 минут, она шикарно разгладит мелкие морщины и снимет отёк.

Люди в материале: Светлана Фирсова

 
 
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Летом многие маски и кремы можно успешно заменить тем, что растёт на грядке или в саду. Из безусловных плюсов – никаких консервантов, эмульгаторов и отдушек....
 
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