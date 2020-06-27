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«Лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица». Маска из простых фруктов
Источник материала: СТВ
Летом многие маски и кремы можно успешно заменить тем, что растёт на грядке или в саду. Из безусловных плюсов – никаких консервантов, эмульгаторов и отдушек. Рецептами летних масок из натурпродуктов поделились в программе
Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Мы добавляем специальное косметическое масло. В домашних условиях можете использовать любое, например, оливковое.
Данная маска лифтингует, увлажняет и делает хороший цвет лица.
Вторая маска – самая эффективная для зоны вокруг глаз. Мы берём тонко нарезанный молодой картофель и кладём его на зону глаз.
Эту маску держим 10 минут, она шикарно разгладит мелкие морщины и снимет отёк.
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Летом многие маски и кремы можно успешно заменить тем, что растёт на грядке или в саду. Из безусловных плюсов – никаких консервантов, эмульгаторов и отдушек....
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