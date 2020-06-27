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Погода в областных центрах Беларуси с 29 июня по 5 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

27.06.2020 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 29 июня по 5 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

На уходящей неделе в большинстве районов установилась очень теплая погода. Стояли погожие летние дни с температурным фоном, соответствующим многолетней климатической норме конца июня. Однако массивы кучево-дождевых облаков с юга приносили кратковременные дожди. По юго-западу страны местами отмечались сильные грозовые.  На предстоящей неделе нас ожидает тоже достаточно комфортная, но чуть более прохладная погода.

В первой половине недели на территорию Беларуси начнет поступать более прохладный воздух. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ночью будет +10°C…+16°C, а днем от +17°C по северу до +24°C по юго-востоку. В середине недели днем +19°C…+25°C, по югу немного теплее. В первые дни июля ожидается постепенное повышение температуры. Временами пройдут короткие дожди. Возможны грозы. Ночью +13°C…+19°C, днем +23°C…+28°C. В целом погода будет характерна для этого периода года.

Подробный прогноз погоды в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На уходящей неделе в большинстве районов установилась очень теплая погода. Стояли погожие летние дни с температурным фоном, соответствующим многолетней...
 
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