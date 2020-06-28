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С начала года на территории Пинского района зарегистрировано 7 краж велосипедов

28.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С начала года на территории Пинского района зарегистрировано 7 краж велосипедов
С начала года на территории Пинского района зарегистрировано 7 краж велосипедов. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил Заместитель начальника Пинского РОВД Виталий Будник.

«Часто не только дети, но и взрослые оставляют велосипеды где попало. В лучшем случае велосипед пристегивают на гибкий замок, который, впрочем, легко ломается или открывается. Почему же граждане так беспечно относятся к своему имуществу? Ведь никому из них не придет в голову хранить дорогую шубу или шкатулку с золотыми изделиями в коридоре общежития или на лестничной площадке», – отметил Виталий Будник.

Чтобы не стать жертвой преступления каждый из нас может предпринять элементарные меры по сохранности своего имущества:

  • будьте бдительны и внимательны, не оставляйте свой велосипед без присмотра;
  • технически укрепите места хранения велосипедов (гаражи, сараи, кладовые, подъезды домов, подвалы);
  • не доверяйте свой велосипед незнакомым или малознакомым людям, умейте отказать на просьбу прокатится на велосипеде;
  • на ночь, по возможности, закатывайте велосипед в свою квартиру (сарай), приобретите специальные цепочки или тросики на замке и замыкайте велосипед, исключите факты оставления велосипедов на лестничных площадках в подъездах домов;
  • немедленно обращайтесь за помощью к ближайшему сотруднику милиции либо позвоните по телефону «102». Помните, что своевременный звонок в милицию либо обращение в дежурную часть — половина успеха в раскрытии преступления по «горячим следам». Однако не стоит забывать, что легче преступление легче предупредить, чем в последствии найти злоумышленника, и велосипед.

Если у вас открыто похитили велосипед, сотрудники Пинского РОВД советуют запомнить приметы злоумышленника, и направление, куда он скрылся. Эта информация ускорит работу милиции по раскрытию преступления.

Не менее важным остается вопрос обеспечения сохранности иного имущества. Виталий Будник советует не оставлять имущество без присмотра, в том числе на прилегающих к домам дворовым территориям, дачным домам. Не забывайте, что сохранность вашего имущества в ваших руках!

Убедительно просим граждан по любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества, имеющейся информации о лицах их совершающих, и вопросах, касающихся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, обращаться в Пинский РОВД по тел. 31-20-44, 31-70-25, 102.

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