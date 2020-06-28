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До и после. Как смена прически меняет внешность людей

28.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парикмахер-стилист из Литвы Юргита Малакаускайте показывает, как прическа может поменять человека, рассказывает Boredpanda.com. Ее работа заключается не только в том, чтобы сделать красивую стрижку, но и вернуть самооценку клиентам, сделать их счастливыми.

Юргита работает парикмахером с 16 лет. Ее родители открыли небольшую парикмахерскую, и она практиковалась, подстригая волосы соседям. С тех пор у нее более 24 лет опыта создания причесок, или, как она говорит о своей работе, — «создания чувств». Редакция LADY выбрала 10 ярких преображений.











 
 
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Парикмахер-стилист из Литвы Юргита Малакаускайте показывает, как прическа может поменять человека.
 
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