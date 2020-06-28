Назван способ очистить сосуды от избыточного холестерина без лекарств

Источник материала: Полымя





Очистить сосуды от избыточного холестерина естественным образом, без использования лекарств, эффективно помогает рацион, насыщенный магнием, – этот минерал действует как природный статин, снижая уровень плохого холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови.

Как сообщает MedikForum.ru , избыточная концентрация «плохого» холестерина (ЛПНП) в сосудах и крови увеличивает вероятность сердечного приступа, инсульта. Человек может быть подвержен риску высокого уровня холестерина ЛПНП, если имеет лишний вес, малоподвижен. Также существует наследственная склонность к повышенному содержанию холестерина на протяжении всей жизни.

Для снижения его уровня часто назначаются препараты-статины, однако их применение может давать побочные эффекты, среди которых неврологические проблемы, повреждение печени, мышц. Специалистами был назван способ очистить сосуды от опасного избытка холестерина без лекарств – он заключается в том, чтобы повысить содержание магния в своем питании. Об этом пишет издание Express.

В исследовании, проведенном Национальной медицинской библиотекой, было проанализировано влияние активного потребления магния на концентрацию холестерина в плазме, триглицеридов и окислительный стресс у крыс, больных диабетом.

Ученые пришли к выводу, что «рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие за счет снижения общего холестерина в плазме, триглицеридов, окислительного стресса и соотношения холестерин/общий холестерин, а также увеличивать уровень аскорбиновой кислоты в крови».

Исследователи констатируют, что магний служит кофактором в более 300 ферментативных реакциях, в том числе ответственных за регулирование артериального давления, гликемический контроль. При недостатке магния в организме холестерин вырабатываться чрезмерно, что вызывает его накопление в сосудах, способствует развитию ишемической болезни сердца.

«Магний действует как натуральный статин, снижая избыточное количество «плохого» холестерина и триглицеридов, одновременно повышая уровень «хорошего» холестерина. Для того, чтобы вырабатывался холестерин, необходим фермент HMG-CoA редуктаза. Магний регулирует его производство, чтобы поддерживать только необходимое организму количество холестерина. Также минерал помогает телу эффективнее переваривать белки, жиры, углеводы и предотвращает экспрессию генов ожирения», — рассказал кардиолог Уильям Дэвис.

Одними из лучших источников важного вещества являются бананы, инжир, орехи и семечки, бананы, зелень, бобовые, булгур, овсянка.

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