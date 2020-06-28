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Наследники Артура Конан Дойла будут судиться с Netflix

28.06.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наследники Артура Конан Дойла будут судиться с Netflix

Наследники британского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на американскую компанию Netflix. Стриминговый сервис обвиняется в нарушении авторских прав при издании картины «Энола Холмс» о сестре сыщика Шерлока Холмса. Подробности сообщает The Independent.

Уточняется, что наследники Конан Дойла перестали получать авторские отчисления за произведения писателя, написанные до 1923 года.

Фильм «Энола Холмс» основывается на серии книг Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса. В главной роли в проекте снялась Милли Бобби Браун. Наследники Конан Дойла считают, что в фильме имеются отсылки к десяти рассказам британского писателя, которые были написаны с 1923 по 1927 годы. Также иск был предъявлен издательству Penguin Random House, кинокомпании Legendary Pictures, сценаристам и режиссеру фильма.

Премьера картины «Энола Холмс» запланирована на конец 2020 года.

Фото: Global Look Press

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Наследники британского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на американскую компанию Netflix. Стриминговый сервис обвиняется в нарушении авторских прав при...
 
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