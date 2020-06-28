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Наследники Артура Конан Дойла будут судиться с Netflix
Источник материала: ОНТ
Наследники британского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на американскую компанию Netflix. Стриминговый сервис обвиняется в нарушении авторских прав при издании картины «Энола Холмс» о сестре сыщика Шерлока Холмса. Подробности
Уточняется, что наследники Конан Дойла перестали получать авторские отчисления за произведения писателя, написанные до 1923 года.
Фильм «Энола Холмс» основывается на серии книг Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса. В главной роли в проекте снялась Милли Бобби Браун. Наследники Конан Дойла считают, что в фильме имеются отсылки к десяти рассказам британского писателя, которые были написаны с 1923 по 1927 годы. Также иск был предъявлен издательству Penguin Random House, кинокомпании Legendary Pictures, сценаристам и режиссеру фильма.
Премьера картины «Энола Холмс» запланирована на конец 2020 года.
Фото: Global Look Press
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Наследники британского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на американскую компанию Netflix. Стриминговый сервис обвиняется в нарушении авторских прав при...
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