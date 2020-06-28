Лукашенко собирался сделать это сам. Появилось новое мнение об идее Бабарико вернуть Конституцию 1994-го

Источник материала: KYKY

Политический обозреватель Артем Шрайбман дал свою оценку идее Бабарико провести референдум и вернуть Конституцию 1994 года.

«Инициативу Бабарико о референдуме по новой старой Конституции 1994 года надо рассматривать в трех измерениях – как попытку реально провести референдум и поменять конституцию (1), как попытку предложить своему активу занятие на после выборов (2) и как навязывание власти повестки, с которой она должна считаться (3).

Пункт 1 – конечно же, в пустоту. Победить из СИЗО на выборах у Бабарико больше шансов, чем провести референдум при Лукашенко и Ермошиной, да еще и посчитать на нем голоса.

Пункт 2 – поддержание активности. Бабарико не первый до этого додумался, отдадим должное авторам кампании «Народный референдум» в 2013-2015 годах. Которая, впрочем, закончилась, как и все активности оппозиции.

С одной стороны, это общенациональный движ, который и правда позволит сохранить мобилизацию части актива и генерировать какой-то медийный интерес несколько месяцев после выборов. Что мало кому удавалось до сих пор, поэтому логика в этом есть.

Проблема же в том, что сохранить тот же запал, который есть у Бабарико в кампании сейчас или был до его ареста, на такой долгоиграющей теме, как референдум по конституции, – не получится.

Эта тема не заводит так, как трехмесячные выборы с понятной персональной альтернативой Лукашенко. Часть актива отвалится из-за этого отсутствия драйва. Хотя разумеется, его будет больше, чем у «Народного референдума» шесть лет назад. Бабарико смог вовлечь в политику в разы больше людей, чем вся оппозиция за долгие годы.

Остужать запал будет и осознание активистами того простого факта, что власть не даст им провести референдум. Если в случае с выборами можно надеяться на чудо, то референдум по конституции не по сценарию власти – это чудо совсем другого, намного более фантастического порядка. Быстро станет понятно, что это активность ради активности, а не ради реалистичной цели.

Наконец, фальстарт. Когда рядом с планом «А» (победа на выборах), появляется план «Б» (если что, пособираем подписи за другое), это снижает энтузиазм, с которым люди готовы следовать плану «А». Лидер как бы признает, что да, мы понимаем, что не выиграем, поэтому вот, что мы будем делать дальше.

Происходит расфокусировка повестки и распыление энергии, которая пока есть. Думаю, в штабе Бабарико это понимают, и не будут делать ничего по референдуму, пока их кандидат остается в президентской гонке.

Пункт 3 – навязывание повестки. Вот здесь идея может сработать. Не в том смысле, что власть сама перепишет Конституцию только потому, что Бабарико предложил. Скорее, как пишет Александр Класковский, Лукашенко ускоряет свои уже заявленные раньше планы. Теперь он обещает выдать новую конституцию за два года, а не до 2024, как говорил раньше. Лукашенко, очевидно, собирался преподнести апдейт Конституции как главную и единственную реформу следующих пяти лет. Ту, ради которой недовольным его нужно еще потерпеть. Дайте переизбраться, а там я уже вам дам новый строй. А тут выходит какой-то банкир непонятный и, сидя в тюрьме, присваивает себе мою повестку. Э не, она моя. В итоге начинается перетягивание каната, и идея Бабарико, даже не успев стартануть, ускоряет созревание Лукашенко на свою реформу, какая бы поверхностная она не была.

Вместе с этим ускорится дискуссия в обществе. СМИ будут писать, а люди – думать, про фундаментальный вопрос – как должно быть устроено государство после сегодня.

Подводя черту. Как реальный план перемен идея Бабарико – мимо или наивно. Как мобилизация актива – кое-что, но ненадолго. Как пинок власти – в общем-то ок.

P.S. Конституция 1994 года – не шедевр. В ней заложены дисбалансы, которые при низкой политической культуре ветвей власти снова выльются в конфликт с победой той стороны, у которой будут силовики, электорат и ресурсы. Будущей Беларуси нужен современный документ с более детальным и четким разделением полномочий властей, а не постсоветский реликт, написанный под Кебича в 1993 году. Но поскольку шансы на ее возвращение – около нуля, пока это оставим на полях.