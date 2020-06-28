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Лукашенко собирался сделать это сам. Появилось новое мнение об идее Бабарико вернуть Конституцию 1994-го
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Политический обозреватель Артем Шрайбман дал свою
«Инициативу Бабарико о референдуме по новой старой Конституции 1994 года надо рассматривать в трех измерениях – как попытку реально провести референдум и поменять конституцию (1), как попытку предложить своему активу занятие на после выборов (2) и как навязывание власти повестки, с которой она должна считаться (3).
Пункт 1 – конечно же, в пустоту. Победить из СИЗО на выборах у Бабарико больше шансов, чем провести референдум при Лукашенко и Ермошиной, да еще и посчитать на нем голоса.
Пункт 2 – поддержание активности. Бабарико не первый до этого додумался, отдадим должное авторам кампании «Народный референдум» в 2013-2015 годах. Которая, впрочем, закончилась, как и все активности оппозиции.
С одной стороны, это общенациональный движ, который и правда позволит сохранить мобилизацию части актива и генерировать какой-то медийный интерес несколько месяцев после выборов. Что мало кому удавалось до сих пор, поэтому логика в этом есть.
Проблема же в том, что сохранить тот же запал, который есть у Бабарико в кампании сейчас или был до его ареста, на такой долгоиграющей теме, как референдум по конституции, – не получится.
Эта тема не заводит так, как трехмесячные выборы с понятной персональной альтернативой Лукашенко. Часть актива отвалится из-за этого отсутствия драйва. Хотя разумеется, его будет больше, чем у «Народного референдума» шесть лет назад. Бабарико смог вовлечь в политику в разы больше людей, чем вся оппозиция за долгие годы.
Остужать запал будет и осознание активистами того простого факта, что власть не даст им провести референдум. Если в случае с выборами можно надеяться на чудо, то референдум по конституции не по сценарию власти – это чудо совсем другого, намного более фантастического порядка. Быстро станет понятно, что это активность ради активности, а не ради реалистичной цели.
Наконец, фальстарт. Когда рядом с планом «А» (победа на выборах), появляется план «Б» (если что, пособираем подписи за другое), это снижает энтузиазм, с которым люди готовы следовать плану «А». Лидер как бы признает, что да, мы понимаем, что не выиграем, поэтому вот, что мы будем делать дальше.
Происходит расфокусировка повестки и распыление энергии, которая пока есть. Думаю, в штабе Бабарико это понимают, и не будут делать ничего по референдуму, пока их кандидат остается в президентской гонке.
Пункт 3 – навязывание повестки. Вот здесь идея может сработать. Не в том смысле, что власть сама перепишет Конституцию только потому, что Бабарико предложил. Скорее, как
Вместе с этим ускорится дискуссия в обществе. СМИ будут писать, а люди – думать, про фундаментальный вопрос – как должно быть устроено государство после сегодня.
Подводя черту. Как реальный план перемен идея Бабарико – мимо или наивно. Как мобилизация актива – кое-что, но ненадолго. Как пинок власти – в общем-то ок.
P.S. Конституция 1994 года – не шедевр. В ней заложены дисбалансы, которые при низкой политической культуре ветвей власти снова выльются в конфликт с победой той стороны, у которой будут силовики, электорат и ресурсы. Будущей Беларуси нужен современный документ с более детальным и четким разделением полномочий властей, а не постсоветский реликт, написанный под Кебича в 1993 году. Но поскольку шансы на ее возвращение – около нуля, пока это оставим на полях.
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Лукашенко собирался сделать это сам. Появилось новое мнение об идее Бабарико вернуть Конституцию 1994-го
Политический обозреватель Артем Шрайбман дал свою оценку идее Бабарико провести референдум и вернуть Конституцию 1994 года. «Инициативу Бабарико о референдуме по...
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