ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Солидарность, задержания и мемы. Самое главное и смешное о выборах в Беларуси к 28 июня

28.06.2020 14:02 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

До выборов президента осталось 42 дня. А это значит, что мы продолжаем рассказывать вам самые актуальные новости предвыборной гонки за минувшие сутки.  Поехали, что нужно знать к 28 июня: 

Беларусы, которых не пустили в избирком, начали записывать едкие видео для Ермошиной. Так бобруйчанин Андрей Карелин снял двухминутное видео, в котором сказал: «10 подписей я собрал за себя, чтобы считать голоса нашего района участковой комиссии. Административных правонарушений нет, пока. Характеристика с работы адекватная, куча разных дипломов, но меня и четырех коллег даже не пустили на заседание комиссии, я уже не говорю про включение. Ваша комиссия спустили обращение в облисполком, прислали отписку. Как сказали бы вы, не состоятельно». 

Помните, как на пикете 19 июня ОМОН задержал 10 журналистов? Глава минской милиции Иван Кубраков пояснил, что это было. По словам Кубракова, пресса «препятствовала работе милиционеров». Хорошо, что YouTube сохранил видео задержания журналиста «Радыё Свабода» и вы сами можете посмотреть, как он мешал правоохранителям. 

С ОНТ сняли передачу ведущего Дмитрия Врангеля – после того, как он написал в личные соцсети пост с критикой действующей власти. 

Вчера мы узнали, что из бюро, где защищают Бабарико, «как ветром сдуло» почти всех адвокатов. Речь про бюро Дмитрия Лаевского, в котором из 7 сотрудников осталось трое, о чем рассказал сам Лаевский. Но адвокат уверяет, что он не расстроен: «Остались бесстрашные и принципиальные. Это дороже, чем любые слова, и теперь больше, чем дружба». 

В Минске задержали парня, который несколько дней назад звонил в милицию и спрашивал, как нужно себя вести, чтобы не задержали. Подробности истории здесь. 

Вы видели государственный плакат, который мотивирует приходить на выборы 9 августа? Беларусы уже превратили его в мем

А вот, как шутят про задержания в Беларуси: 

Ну и последнее, самое приятное – по всему миру проходят акции солидарности с беларусами. Просто посмотрите на это: 

Остаться в живых. Кто может попасть в бюллетень на беларуских выборах 

В президентской гонке на данный момент все еще участвуют семеро кандидатов (хотя изначально было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико и Цепкало, Лукашенко документы пока еще не подал. Но у него есть такая возможность до 4 июля включительно

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа. 

Фото обложки: HRODNA.LIFE 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До выборов президента осталось 42 дня. А это значит, что мы продолжаем рассказывать вам самые актуальные новости предвыборной гонки за минувшие сутки.  Поехали, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко собирался сделать это сам. Появилось новое мнение об идее Бабарико вернуть Конституцию 1994-го
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика