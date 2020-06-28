Солидарность, задержания и мемы. Самое главное и смешное о выборах в Беларуси к 28 июня

Источник материала: KYKY

До выборов президента осталось 42 дня. А это значит, что мы продолжаем рассказывать вам самые актуальные новости предвыборной гонки за минувшие сутки. Поехали, что нужно знать к 28 июня:

Беларусы, которых не пустили в избирком, начали записывать едкие видео для Ермошиной. Так бобруйчанин Андрей Карелин снял двухминутное видео , в котором сказал: «10 подписей я собрал за себя, чтобы считать голоса нашего района участковой комиссии. Административных правонарушений нет, пока. Характеристика с работы адекватная, куча разных дипломов, но меня и четырех коллег даже не пустили на заседание комиссии, я уже не говорю про включение. Ваша комиссия спустили обращение в облисполком, прислали отписку. Как сказали бы вы, не состоятельно».

Помните, как на пикете 19 июня ОМОН задержал 10 журналистов? Глава минской милиции Иван Кубраков пояснил , что это было. По словам Кубракова, пресса «препятствовала работе милиционеров». Хорошо, что YouTube сохранил видео задержания журналиста «Радыё Свабода» и вы сами можете посмотреть, как он мешал правоохранителям.

С ОНТ сняли передачу ведущего Дмитрия Врангеля – после того, как он написал в личные соцсети пост с критикой действующей власти.

Вчера мы узнали, что из бюро, где защищают Бабарико, «как ветром сдуло» почти всех адвокатов . Речь про бюро Дмитрия Лаевского, в котором из 7 сотрудников осталось трое, о чем рассказал сам Лаевский. Но адвокат уверяет, что он не расстроен: «Остались бесстрашные и принципиальные. Это дороже, чем любые слова, и теперь больше, чем дружба».

В Минске задержали парня, который несколько дней назад звонил в милицию и спрашивал, как нужно себя вести, чтобы не задержали. Подробности истории здесь.

Вы видели государственный плакат, который мотивирует приходить на выборы 9 августа? Беларусы уже превратили его в мем .

А вот, как шутят про задержания в Беларуси:

Ну и последнее, самое приятное – по всему миру проходят акции солидарности с беларусами. Просто посмотрите на это:

Остаться в живых. Кто может попасть в бюллетень на беларуских выборах

В президентской гонке на данный момент все еще участвуют семеро кандидатов (хотя изначально было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико и Цепкало, Лукашенко документы пока еще не подал. Но у него есть такая возможность до 4 июля включительно

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Фото обложки: HRODNA.LIFE