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Солидарность, задержания и мемы. Самое главное и смешное о выборах в Беларуси к 28 июня
Источник материала: KYKY>
До выборов президента осталось 42 дня. А это значит, что мы продолжаем рассказывать вам самые актуальные новости предвыборной гонки за минувшие сутки. Поехали, что нужно знать к 28 июня:
Беларусы, которых не пустили в избирком, начали записывать едкие видео для Ермошиной. Так бобруйчанин Андрей Карелин
Помните, как на пикете 19 июня ОМОН задержал 10 журналистов? Глава минской милиции Иван Кубраков
С ОНТ сняли передачу ведущего Дмитрия Врангеля – после того, как он написал в личные соцсети пост с критикой действующей власти.
Вчера мы узнали, что из бюро, где защищают Бабарико,
В Минске
Вы видели государственный плакат, который мотивирует приходить на выборы 9 августа?
А вот, как шутят про задержания в Беларуси:
Ну и последнее, самое приятное – по всему миру проходят акции солидарности с беларусами. Просто посмотрите на это:
Остаться в живых. Кто может попасть в бюллетень на беларуских выборах
В президентской гонке на данный момент все еще участвуют семеро кандидатов (хотя изначально было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:
Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико и Цепкало, Лукашенко документы пока еще не подал. Но у него есть такая возможность до 4 июля включительно
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
Фото обложки: HRODNA.LIFE
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До выборов президента осталось 42 дня. А это значит, что мы продолжаем рассказывать вам самые актуальные новости предвыборной гонки за минувшие сутки. Поехали, что...
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