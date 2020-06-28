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Пострадавших от некачественной воды минчан освободят от уплаты за воду за июнь

28.06.2020 12:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пострадавших от некачественной воды минчан освободят от уплаты за воду за июнь

Жители Минска, у которых были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Владимира Кухарева.

Владимир Кухарев добавил, что механизм перерасчета дорабатывается. Подробная информация появится позже.

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Теги: Минск
 
 
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Жители Минска, у которых были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на слова заместителя...
 
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