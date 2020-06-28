Пострадавших от некачественной воды минчан освободят от уплаты за воду за июнь

Источник материала: ОНТ

Жители Минска, у которых были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Владимира Кухарева.

Владимир Кухарев добавил, что механизм перерасчета дорабатывается. Подробная информация появится позже.

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