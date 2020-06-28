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Коты устроили «капсульный отель» в бутылях (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Последний видеохит канала – «капсульный отель» из пластиковых бутылей.
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YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Последний видеохит канала – «капсульный...
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