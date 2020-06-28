ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коты устроили «капсульный отель» в бутылях (ВИДЕО)

28.06.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Коты устроили «капсульный отель» в бутылях (ВИДЕО)

YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Последний видеохит канала – «капсульный отель» из пластиковых бутылей.


На канал Kittisaurus подписаны более 2,17 млн человек. С октября 2019 года ролики с кошками принесли блогерше Клэр (так зовут девушку) свыше 219 миллионов просмотров. Ну а ролик с «капсульным отелем» за несколько дней посмотрели более 650 тысяч раз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Последний видеохит канала – «капсульный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика