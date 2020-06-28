Коты устроили «капсульный отель» в бутылях (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Последний видеохит канала – «капсульный отель» из пластиковых бутылей.



На канал Kittisaurus подписаны более 2,17 млн человек. С октября 2019 года ролики с кошками принесли блогерше Клэр (так зовут девушку) свыше 219 миллионов просмотров. Ну а ролик с «капсульным отелем» за несколько дней посмотрели более 650 тысяч раз.

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