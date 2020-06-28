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Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото

28.06.2020 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Легко ли угадать возраст человека? Часто мы можем без труда назвать приблизительный возраст собеседника и окажемся недалеки от истины. Однако в случае с фотографиями всё немного иначе. Иногда со снимка на нас смотрит 30-летний мужчина, но в действительности это 12-летний юноша. Или видим на фото милую девочку-подростка, а это 35-летняя мать троих детей. Мы собирали несколько таких снимков и они, весьма вероятно, приведут вас в замешательство.

«10-й класс, 2004 год. Мои родители сами захотели сделать фото для моего школьного портрета.  Это глубоко неудачный результат»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/saltysyren

«Я – 12-летняя девочка в центре»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/brutalistbbi52

«Когда была сделана это фотография, мне было 13 лет»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фотоФото: reddit.com/user/jokosa

«На своём школьном выпускном я выглядела как 45-летняя женщина»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/Clairdassian

«1986 год, 13 лет. Мне говорили, что я похожа на Тома Круза. Я – девушка»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/TheBoanne

«Мне было всего 16 на этой фотографии, и я просто не могу понять, почему выгляжу тут на 45»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/SarahEH

«Приятель прислал мне это фото вчера вечером. Ему тут 12 лет»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/Jiller14

«Да, это я, мне было 7 лет. Вот, как я выгляжу сейчас»,

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/denovosibi

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/denovosibi

«11-летняя я в бабушкином свитере».

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Фото: reddit.com/user/SJHCJellyBean

Ранее мы собрали фотографии женщин, которые выглядят значительно моложе своих лет. Снимками необычно юных мам поделились их дети – здесь подробнее.

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Легко ли угадать возраст человека? Часто мы можем без труда назвать приблизительный возраст собеседника и окажемся недалеки от истины. Однако в случае с...
 
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