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Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи

28.06.2020 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня в Беларуси отмечают День молодежи. Поздравление с праздником направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи

Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи

Александр Лукашенко пожелал всем сохранить смелость и целеустремленность, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты. 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 28 июня в Беларуси отмечают День молодежи. Поздравление с праздником направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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