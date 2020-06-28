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Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня в Беларуси отмечают День молодежи. Поздравление с праздником направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко пожелал всем сохранить смелость и целеустремленность, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты.
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Новости Беларуси. 28 июня в Беларуси отмечают День молодежи. Поздравление с праздником направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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