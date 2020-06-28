Пить можно? Окончательно сказали, что с водой в Минске

Источник материала: KYKY

Всю неделю в нескольких районах Минска была большая проблема с водоснабжением – из крана шла грязная вода с сильным запахом. Люди не могли не то, что пить её, а даже принимать душ.

Эта проблема затронула около 2,5 тысяч домов в Минске, в том числе, роддомы. Люди выстраивались в огромные очереди , чтобы набрать чистой воды. Бутилированную воду раскупали просто литрами. Спасибо неравнодушным беларусам, которые по собственной инициативе привозили чистую воду в районы, где случилась авария.

Власти очень топорно объясняли, что вообще случилось. С утра в первый день, 24 июня, когда вода испортилась только в Сухарево, комментариев не было вообще – никто не запрещал пить воду, использовать ее для хознужд. К обеду 24 июня «Минскводоканал» решил перестать отмалчиваться и все же уточнить: все беды, оказывается, из-за жары. Позже – показал результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо. Да и запах, в общем-то, в пределах допустимого. Затем на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду во Фрунзенском и Московском районах нельзя. Для всего остального она пригодна.

Еще три дня «Минскводоканал» публиковал сообщения в стиле: «В самое ближайшее время мы надеемся, запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены!» И наконец сегодня, 28 июня, «Минскводоканал» объявил : «Запрет на использование воды снят». Теперь воду из под крана можно пить, ура!

Правда, что случилось с водой, никто толком так и не объяснил.

И кто будет платить?

«Минскводоканал» советовал минчанам сливать воду из-под крана, но кто за этот слив будет платить? Если верить сообщению в telegram-канале «Пул первого», Минчан, у которых на этой неделе были проблемы с водой, освободят от оплаты воды за весь июнь.