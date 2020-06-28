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Пить можно? Окончательно сказали, что с водой в Минске
Источник материала: KYKY>
Всю неделю в нескольких районах Минска была большая
Эта проблема затронула около 2,5 тысяч домов в Минске, в том числе, роддомы. Люди выстраивались в
Власти очень топорно объясняли, что вообще случилось. С утра в первый день, 24 июня, когда вода испортилась только в Сухарево, комментариев не было вообще – никто не запрещал пить воду, использовать ее для хознужд. К обеду 24 июня «Минскводоканал» решил перестать отмалчиваться и все же уточнить: все беды, оказывается, из-за жары. Позже – показал результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо. Да и запах, в общем-то, в пределах допустимого. Затем на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду во Фрунзенском и Московском районах нельзя. Для всего остального она пригодна.
Еще три дня «Минскводоканал»
Правда, что случилось с водой, никто толком так и не объяснил.
И кто будет платить?
«Минскводоканал» советовал минчанам сливать воду из-под крана, но кто за этот слив будет платить? Если верить сообщению в telegram-канале «Пул первого», Минчан, у которых на этой неделе были проблемы с водой, освободят от оплаты воды за весь июнь.
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Всю неделю в нескольких районах Минска была большая проблема с водоснабжением – из крана шла грязная вода с сильным запахом. Люди не могли не то, что пить её, а даже...
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