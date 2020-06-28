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Иван Тихон: в Беларуси созданы все необходимые условия, чтобы добиваться успехов в состязаниях с сильнейшими атлетами мира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие спорта – один из главных приоритетов социальной политики белорусского государства. Для желающих заниматься спортом в Беларуси есть все условия.
Об этом БЕЛТА
Иван Тихон:
Призер Олимпиады также отметил, что руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность.
Они перенесены на 2021 год. Из-за этого пришлось скорректировать планы тренировок, но это затронуло каждого спортсмена – все находятся в равных условиях.
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Иван Тихон: в Беларуси созданы все необходимые условия, чтобы добиваться успехов в состязаниях с сильнейшими атлетами мира
Новости Беларуси. Развитие спорта – один из главных приоритетов социальной политики белорусского государства. Для желающих заниматься спортом в Беларуси есть...
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