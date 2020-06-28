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Иван Тихон: в Беларуси созданы все необходимые условия, чтобы добиваться успехов в состязаниях с сильнейшими атлетами мира

28.06.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие спорта – один из главных приоритетов социальной политики белорусского государства. Для желающих заниматься спортом в Беларуси есть все условия.

Об этом БЕЛТА рассказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон.

Иван Тихон:
В нашей стране созданы все необходимые условия, чтобы добиваться успехов в состязаниях с сильнейшими атлетами мира. Причем не только для профессионалов, но и для юных спортсменов и обычных приверженцев здорового образа жизни.

Призер Олимпиады также отметил, что руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность.

По словам Ивана Тихона, он продолжает готовиться к Олимпийским играм в Токио.

Они перенесены на 2021 год. Из-за этого пришлось скорректировать планы тренировок, но это затронуло каждого спортсмена – все находятся в равных условиях.

Люди в материале: Иван Тихон

 
 
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Новости Беларуси. Развитие спорта – один из главных приоритетов социальной политики белорусского государства. Для желающих заниматься спортом в Беларуси есть...
 
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