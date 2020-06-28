Майк Помпео обвинил Китай в империализме

Источник материала: Ежедневник

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей "империи" и пообещал сделать заявление на эту тему в ближайшее время.

Кроме того, Помпео отметил, что "Соединенные Штаты приветствуют твердое намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, включая (нормы Конвенции ООН по морскому праву) ЮНКЛОС".

В пятницу Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам 36-го саммита, прошедшего в режиме телеконференции, приняла совместное заявление. В документе, кроме всего прочего, выражалась серьезная обеспокоенность в связи с нарастанием напряженности в Восточном (Южно-Китайском море). Страны-участницы призвали решать все территориальные споры в регионе, исходя из требований международного права.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

