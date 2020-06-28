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У студенческих отрядов стартовал трудовой семестр

28.06.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У студенческих отрядов стартовал трудовой семестр

Путевки в руки – и за дело! Не на курорты, а по рабочим объектам. У студенческих  отрядов стартовал третий трудовой семестр.  

В этом году – помимо традиционных профильных команд – новые сводные дружины. Часть молодежи из разных регионов страны и даже ближнего зарубежья будет работать на двух  больших проектах. Полтысячи человек – на предприятии «Атлант» в Минске. Специально для них оборудовали отдельную производственную линию. Местом работы на ближайшее время для остальных станет город Островец и площадка БелАЭС. Для плодотворной работы, как говорится «ол инклюзив»: бесплатное проживание и питание и экипировка. Зарплата – около тысячи рублей

Сегодня студенческие отряды становятся все популярнее. Поэтому и желающих туда попасть с каждым годом все больше. В этом году места бронировали еще с марта. 

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента: «Только этим летом более 30 тысяч бойцов студотрядов будут работать на 1200 объектах по всей стране. Мы даем старт трудового семестра 2020 в особое для нашего государства время. Время, когда по-настоящему ценны не громкие слова и лозунги, а реальные дела и поступки». 

Самыми востребованными оказались сельскохозяйственные (таких 509) и сервисные отряды (более четырехсот). Кроме них, на выбор ребят – строительные, педагогические, экологические, медицинские и производственные «команды». Чаще всего студенты выбирают профиль отряда исходя из своей будущей профессии и с акцентом на дальнейшее трудоустройство.

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Теги: Минск
 
 
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Путевки в руки – и за дело! Не на курорты, а по рабочим объектам. У студенческих  отрядов стартовал третий трудовой семестр.   В этом году – помимо традиционных...
 
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