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Выясняются причины гибели рабочих в Минске в колодце на проспекте Дзержинского
Источник материала: ОНТМинске в колодце на проспекте Дзержинского" class="one-news__figure-img">
Следователи выясняют причины гибели рабочих в Минске в колодце на проспекте Дзержинского. Они прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта – работы выполняла частная компания.
Мужчин обнаружили вечером в пятницу, колодец находится на пересечении с улицей Клары Цеткин, все трое были без сознания. Двоих спасти не удалось, их смерть медики констатировали на месте происшествия. Третьего госпитализировали с многочисленными ранениями. В колодце спасатели измерили уровень концентрации опасных веществ – превышений нет. Что могло послужить причиной смерти и почему люди оказались в колодце, где не должны были быть, выясняют. Начато специальное расследование.
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Следователи выясняют причины гибели рабочих в Минске в колодце на проспекте Дзержинского. Они прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта –...
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