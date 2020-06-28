Выясняются причины гибели рабочих в Минске в колодце на проспекте Дзержинского

Источник материала: ОНТ

Минске в колодце на проспекте Дзержинского" class="one-news__figure-img">

Следователи выясняют причины гибели рабочих в Минске в колодце на проспекте Дзержинского. Они прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта – работы выполняла частная компания.

Мужчин обнаружили вечером в пятницу, колодец находится на пересечении с улицей Клары Цеткин, все трое были без сознания. Двоих спасти не удалось, их смерть медики констатировали на месте происшествия. Третьего госпитализировали с многочисленными ранениями. В колодце спасатели измерили уровень концентрации опасных веществ – превышений нет. Что могло послужить причиной смерти и почему люди оказались в колодце, где не должны были быть, выясняют. Начато специальное расследование.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram