В Польше проходят выборы президента

Источник материала: ОНТ

Польша сегодня выбирает нового президента. В избирательном списке 11 кандидатов, среди которых есть и действующий глава государства Анджей Дуда. Его главный оппонент – мэр Варшавы Рафал Тшасковски.

Основа его кампании направлена на женскую часть общества – разрешение абортов в стране. Это больной вопрос для Польши. Сейчас в стране прервать беременность очень сложно. Только из-за генетических болезней плода и даже эту причину хотят отменить, что, конечно, запустило бурю протестов. Осложняет президентское голосование и условия пандемии. Выборы должны были проходить еще в мае, сначала их перенесли, сейчас вынуждены проводить по смешанному принципу – из 30 миллионов польских избирателей, часть голосует по почте.

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