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В США начали задерживать вандалов за порчу памятников. Им грозит до 10 лет тюрьмы
Источник материала: СТВ
Новости США. В Соединенных Штатах Америки началась волна задержаний за порчу памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опознать вандалов смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Самому молодому из них 20 лет, старшему – 47. Всем нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Соответствующий указ накануне подписал Дональд Трамп (подробнее об этом читайте
Американский лидер убежден, что разговаривать с агрессивными демонстрантами можно лишь на их языке, применив силу. За время массовых протестов против расизма по всей стране уничтожены и повреждены уже десятки памятников.
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Новости США. В Соединенных Штатах Америки началась волна задержаний за порчу памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверым американцам...
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