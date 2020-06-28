Работники МЧС спасли на пожаре жителя Кобрина

Источник материала: Виртуальный Брест

27 июня в 19-10 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном доме на улице Дзержинского в Кобрине. К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС из окна квартиры на пятом этаже шел дым.





Звеном газодымозащитной службы в ходе разведки был обнаружен хозяин квартиры: он лежал на полу в коридоре. Мужчину 1960 г. рождения вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали.





Пожар ликвидирован спасателями. Огнем повреждены диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась, поскольку на лестничной клетке не было задымления. Причина пожара устанавливается.