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Работники МЧС спасли на пожаре жителя Кобрина

28.06.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 июня в 19-10 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном доме на улице Дзержинского в Кобрине. К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС из окна квартиры на пятом этаже шел дым.

Работники МЧС спасли на пожаре жителя Кобрина

Звеном газодымозащитной службы в ходе разведки был обнаружен хозяин квартиры: он лежал на полу в коридоре. Мужчину 1960 г. рождения вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали.

Работники МЧС спасли на пожаре жителя Кобрина

Пожар ликвидирован спасателями. Огнем повреждены диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась, поскольку на лестничной клетке не было задымления. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  27 июня в 19-10 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном доме на улице Дзержинского в Кобрине. К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС из окна...
 
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