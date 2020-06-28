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Как ещё не принятые поправки в закон напугали беларусов: они боятся потерять гражданство

28.06.2020 17:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власти планируют внести поправки в закон о гражданстве (и первый этап принятия они уже прошли).  Пока на Белта в связи с этим выходят новости с заголовками «Беларусь упростит процедуру получения гражданства по «праву почвы», в Facebook беларусы переживают, что их наоборот начнут высылать из страны. 

«Кто не уехал сам – тех вышлем из страны силой»

Директор компании «Диджитал Нейтивс» Евгений Михасюк написал большой пост, где объяснил, почему, например, за активную гражданскую позицию и критику действующей власти можно будет лишиться гражданства, если поправки в закон таки примут. KYKY цитирует его полностью с небольшими сокращениями: 

«Всем привет. Кто знает меня чуть ближе – тот знает, что я родился в Украине, что у меня много родственников в этой стране, да и родители в последние годы тоже там живут. Сам я бываю в Украине каждый год на 1-2 месяца. Всем и всегда говорил, что у меня две родины: Украина (по рождению) и Беларусь (по любви).

В моём свидетельстве о рождении было написано «беларус», хоть и рождён я в Украине. Где-то с моих 2-3 лет наша семья проживала на территории Беларуси. Со временем у меня и появился беларуский паспорт (кажется, когда мне было 8 лет) и гражданство. Я живу в Беларуси примерно 23 (из 25) лет: ходил тут в детский сад, школу, университет. Я работаю в этой стране, я плачу налоги, у меня много друзей и родственников. И вот спустя 25 лет жизни мой статус в Беларуси под угрозой. «Как так?» – спросите вы, всё дело в новых поправках в закон «О гражданстве Республики Беларусь», которые, как я уверен, будут приняты в ближайшее время. Вот, почитайте: 

«Проект Закона также предусматривает утрату беларуского гражданства в случае, если лица, которые его приобрели не по рождению, а в результате приема в гражданство Республики Беларусь, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь, нарушили взятое ими при приобретении гражданства обязательство соблюдать и уважать Конституцию и иные акты законодательства Республики Беларусь путем участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо путем причинения другого тяжкого вреда интересам Республики Беларусь». 

Я не знаю, как будет использоваться и трактоваться этот закон, так что далее выскажу только свои опасения. Я точно знаю, что у нас нет справедливого суда, а наше государство имеет репрессивный характер. Я также точно знаю, что я занимаю (лет с 15-16) активную гражданскую позицию по ситуации в стране, а также участвую в различных общественных и политических движениях, которые критикуют существующую власть. Я знаю, что против любого человека в нашей стране можно сфабриковать уголовное дело «по свержению конституционного строя». Я также знаю, что беларуское правосудие использует инструмент «высылки» из страны неугодных ей людей (как было, например, с правозащитницей Еленой Тонкачевой).

Всё это в совокупности приводит меня к выводу, что однажды меня могут выслать из страны. Что данное законодательство будет использоваться в отношении активных граждан, с целью их деполитизации, а в случае необходимости лишения их гражданства и последующей высылки из страны. Тем более это возможно, если вспомнить, как много людей у нас были рождены во времена СССР в иных республиках (хоть и являются беларусами). Пожалуй, сегодня без призывов. Впрочем, если у вас есть знакомые, которые рождены не в Беларуси, – предупредите их о новых поправках». 

А что говорит юрист? 

Адвокат Мария Колесова-Гудилина по просьбе KYKY прочитала пост Евгения Михасюка. И объяснила, что если поправки в закон о гражданстве примут, выслать из страны можно будет только тех, кто: получил беларуское гражданство по регистрации или по постоянному проживанию. И только в том случае, если человека, например, обвинят в терроризме. Адвокат уверяет, что за те статьи, по которым сейчас, например, обвиняют беларуских блогеров (к примеру, «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), даже с новыми поправками в законе выслать никого не смогут. Хотя, конечно, никто не отрицает, что и за терроризм могут начать поголовно привлекать. 

Читайте по теме: «Никто никого бояться не должен, иначе наступит 1937 год». Анна Северинец – о выборе будущего Беларуси

 
 
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Власти планируют внести поправки в закон о гражданстве (и первый этап принятия они уже прошли).  Пока на Белта в связи с этим выходят новости с заголовками...
 
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