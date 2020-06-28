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Юго-восток Китая практически залит речной водой

28.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юго-восток Китая практически залит речной водой

В Китае продолжаются сильные наводнения. Юго-восток страны практически залит речной водой.

Всему виной проливные дожди, которые идут в регионе, не прекращаясь. «Ливневки» не просто не справляются, на улицах потоп. Передвижение невозможно. Потоком воды сносит легковые машины, мелкие торговые точки. 40 тысяч человек эвакуированы.  Спасатели продолжают работать: разгребают завалы и помогают людям выбраться из своих домов.

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В Китае продолжаются сильные наводнения. Юго-восток страны практически залит речной водой. Всему виной проливные дожди, которые идут в регионе, не прекращаясь....
 
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