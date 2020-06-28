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Лобовое столкновение под Барановичами: двое погибли

28.06.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лобовое столкновение под Барановичами: двое погибли

Лобовое столкновение под Барановичами. Иномарка, совершая обгон, выехала на встречную и не разминулась с фурой.

Несмотря на хорошую погоду, по предварительной версии, водитель легковушки недооценил ширину трассы. Он сам и молодая женщина на пассажирском сиденье от удара погибли сразу. Водитель фуры доставлен в больницу. 

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Лобовое столкновение под Барановичами. Иномарка, совершая обгон, выехала на встречную и не разминулась с фурой. Несмотря на хорошую погоду, по предварительной...
 
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