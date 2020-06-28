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Лобовое столкновение под Барановичами: двое погибли
Источник материала: ОНТ
Лобовое столкновение под Барановичами. Иномарка, совершая обгон, выехала на встречную и не разминулась с фурой.
Несмотря на хорошую погоду, по предварительной версии, водитель легковушки недооценил ширину трассы. Он сам и молодая женщина на пассажирском сиденье от удара погибли сразу. Водитель фуры доставлен в больницу.
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Лобовое столкновение под Барановичами. Иномарка, совершая обгон, выехала на встречную и не разминулась с фурой. Несмотря на хорошую погоду, по предварительной...
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