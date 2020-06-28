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Как распознать опасные родинки? Рассказал доктор Мясников
Источник материала: ОНТ
Главврач московской больницы и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия» рассказал, как распознать родинку, которая может переродиться в меланому,
Оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы «A, B, C, D, E», объясняет врач.
Белокожие, светлоглазые и светловолосые люди чаще других страдают от меланомы, добавил Мясников.
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Главврач московской больницы и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия» рассказал, как распознать родинку, которая может переродиться в...
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