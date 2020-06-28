Как распознать опасные родинки? Рассказал доктор Мясников

Источник материала: ОНТ

Главврач московской больницы и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия» рассказал, как распознать родинку, которая может переродиться в меланому, пишет РИА Новости.

Оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы «A, B, C, D, E», объясняет врач.

А - асимметрия . Насторожить должна родинка, части которой не похожи друг на друга, если разделить ее пополам.

B - border . Обратите внимание на границы родимого пятна. Они четкие у здоровой родинки, а у такой, которая может быть опасной, размытые.

С - color - цвет . Злокачественная родинка обычно неровно окрашена.

D - диаметр . В пределах 6 мм размеры нормальной родинки.

Е - эволюция родинки . Как правило, если родинка не растет, границы и цвет ее не меняются, такое образование не опасно для организма.

Белокожие, светлоглазые и светловолосые люди чаще других страдают от меланомы, добавил Мясников.

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