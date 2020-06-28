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Как распознать опасные родинки? Рассказал доктор Мясников

28.06.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как распознать опасные родинки? Рассказал доктор Мясников

Главврач московской больницы и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия» рассказал, как распознать родинку, которая может переродиться в меланому, пишет РИА Новости.

Оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы «A, B, C, D, E», объясняет врач.

  • А - асимметрия. Насторожить должна родинка, части которой не похожи друг на друга, если разделить ее пополам.
  • B - border. Обратите внимание на границы родимого пятна. Они четкие у здоровой родинки, а у такой, которая может быть опасной, размытые.
  • С - color - цвет. Злокачественная родинка обычно неровно окрашена.
  • D - диаметр. В пределах 6 мм размеры нормальной родинки.
  • Е - эволюция родинки. Как правило, если родинка не растет, границы и цвет ее не меняются, такое образование не опасно для организма.

Белокожие, светлоглазые и светловолосые люди чаще других страдают от меланомы, добавил Мясников.

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Главврач московской больницы и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия» рассказал, как распознать родинку, которая может переродиться в...
 
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