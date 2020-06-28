Как питаться, чтобы избежать диабета

Источник материала: Tut.by

К кому обращаться за консультацией и что нужно делать для стабилизации показателей уровня сахара в крови? Каковы особенности питания при сахарном диабете? Продолжаем отвечать на вопросы читателей порталов TUT.BY и «Здоровые люди» ( 24health.by ).

Алла Шепелькевич Профессор кафедры эндокринологии БГМУ, председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм»

Анжелика СолнцеваПрофессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава

Причины и симптомы сахарного диабета 1-го и 2-го типа

У моей дочери сахарный диабет 1-го типа. Ей 24 года (заболела в 21 год). Сейчас она беременна. В поликлинике по месту жительства отсутствует эндокринолог (по болезни). Направления к другому не дают. Самочувствие у дочери плохое, сахар скачет. Дозировка назначенного ранее инсулина не держит уровень сахара. Подскажите, к кому обратиться за направлением в РНПЦ «Мать и дитя» или областной роддом. Срок беременности 12 недель.

Алла Шепелькевич: В случае отсутствия эндокринолога по месту жительства ваша дочь имеет право получить направление от терапевта или акушера-гинеколога поликлиники и обратиться в эндокринологическое диспансерное отделение консультативной поликлиники Минской областной клинической больницы на консультацию к эндокринологу, который определит необходимый объем обследования (при необходимости) и дальнейшую тактику лечения, а также оформит направление для госпитализации в областной роддом (при наличии показаний).

Какие ощущения физического состояния указывают на то, что развивается диабет и надо идти к врачу? Есть ли какие-то очевидные признаки? Какие нетипичные признаки могут указывать на сахарный диабет у детей? И в целом расскажите, пожалуйста, про симптомы СД в детском возрасте.

Анжелика Солнцева: Среди детей с СД у большинства СД 1-го типа, при развитии которого островковые клетки (бета-клетки) поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, разрушаются аутоиммунным процессом, т.е. клетки атакуют друг друга. При разрушении 80−90% бета-клеток возникает абсолютный дефицит инсулина. Инсулин — это гормон, роль которого состоит в том, что он действует как ключ, который «открывает дверь» для поступления глюкозы в клетки и обеспечивает их нормальную функцию — поддержания энергии. Без инсулина глюкоза остается в кровотоке. Это приводит к повышению ее уровня в крови.

СД 1-го типа имеет острое начало и яркие клинические проявления. При высоком уровне глюкозы крови (8−9 ммоль/л и более) ее часть начинает выделяться с мочой. Организм обезвоживается, и компенсаторные механизмы приводят к появлению жажды. Одновременно, поскольку без инсулина углеводы не могут обеспечить получение энергии, в организме начинается распад жира и белка, что вызывает похудание при сохраненном (а иногда и повышенном) аппетите.

Первые признаки СД 1-го типа у детей укладываются в классическую триаду: полидипсия (много пьет), полиурия (много мочится), похудание. Кожа и слизистые становятся сухими. Отмечается зуд в области половых органов, может присоединяться грибковая инфекция (вульвовагинит, баланопостит). Если признаки триады оставить без внимания, развивается интоксикация кетоновыми телами, появляются слабость, тошнота, рвота, боли в животе, заторможенность, нарушается сознание — это признаки диабетического кетоацидоза.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заметное омоложение СД 2-го типа в последние десятилетия выражается в появлении таких пациентов и среди детей с ожирением. Основной причиной развития СД 2-го типа является сниженная чувствительность периферических тканей (мышечной, жировой, печени) к действию собственного инсулина (инсулинорезистентность). При наследственной предрасположенности наличие инсулинорезистентности приводит к развитию СД 2-го типа.

В отличие от СД 1-го типа, начало СД 2-го типа в большинстве случаев постепенное, без клинических симптомов (жажда, полиурия, снижение массы тела и др.), или они минимально выражены. Глюкоза в крови обычно повышена незначительно. Но в 20−30% случаев СД 2-го типа у детей манифестирует остро, как и СД 1-го типа, с выраженной симптоматикой, высокими показателями глюкозы в крови и моче, кетоацидозом.

Факторы риска развития СД 2-го типа у детей:

— избыток массы тела — самый важный фактор риска развития СД 2-го типа, поэтому дети с ожирением нуждаются в диспансерном наблюдении педиатра, врача общей практики, эндокринолога с периодическим исследованием углеводного обмена;

— высококалорийное питание и малоподвижный образ жизни — это основные причины развития алиментарного ожирения у детей;

— отягощенная наследственность. Наличие СД 2-го типа с ожирением у кого-либо из родителей, братьев-сестер, бабушек-дедушек должно настораживать в отношении сахарного диабета у потомков (риск его развития тем выше, чем больше больных родственников и ниже возраст возникновения у них диабета);

— диабет у матери во время беременности (гестационный) может увеличивать риск развития СД 2-го типа у ребенка;

— недостаток или избыток веса при рождении. Вес менее 2,5 кг при условии доношенности ребенка и более 4 кг повышают у него риск развития СД 2-го типа;

— подростковый возраст. Большинство детей с СД 2-го типа заболевают в период полового созревания, когда снижается чувствительность периферических тканей к инсулину вследствие увеличения активности так называемых контринсулярных гормонов (гормона роста и половых).

Особенности питания при сахарном диабете

Мне 34 года, мужчина. У меня предиабет, хотелось бы узнать, что можно сделать для улучшения здоровья. Присутствуют инсулинорезистентность, ожирение 2-й степени. Встречал мнения, что инсулинорезистентность можно исправить и не допустить диабета, если соблюдать интервальное голодание. Есть больше жирной пищи, белка (сало, жирная рыба, жирное мясо, 3−4 яйца в день, масло, сливки, жирный творог со сметаной), но мало углеводов. А самое главное — убрать перекусы, ограничив приемы пищи максимум до трех, а лучше до 1−2 в сутки, добавляя иногда голодание на 1−5 суток в месяц. Таким образом можно снизить уровень инсулина в крови, который блокирует сжигание жира и возможность похудения. Каково ваше мнение на этот счет?

Алла Шепелькевич: Из описанной ситуации, с моей точки зрения, наиболее неблагоприятным фактором и очень сложным для устранения является ожирение 2-й степени. В то же время в научных исследованиях доказано, что снижение массы тела на 10 кг в течение 3−6 месяцев приводит к улучшению не только метаболических параметров (глюкоза, АД, уровень липидов), но и снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласитесь, это достойная цель! А вот сам процесс снижения массы тела (я называю это индивидуальной программой по снижению массы тела) требует обсуждения с врачом, более детального анализа причин ожирения, понимания вашего сегодняшнего образа жизни для разработки оптимальной стратегии снижения массы тела на ближайший год и более длительный период. Такой подход позволит постепенно снизить массу тела и, самое главное, научиться ее поддерживать и дальше в комфортных и полезных для здоровья значениях.



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Обсуждение интервального голодания и его воздействия на здоровье известно еще со времен Гиппократа, который писал о пользе временного воздержания от пищи. В данном случае речь идет не о длительном голодании, у которого есть абсолютные противопоказания. Интервальное (или периодическое) голодание — это диетический прием, который включает разные варианты, но в целом используется схожая схема: сутки делятся на два периода, в одном рекомендуются все приемы пищи за день, а во втором — голодание, во время которого есть нельзя, но можно пить воду, а также отвары трав, чай и кофе без сахара. Вопрос использования интервального голодания в настоящее время действительно очень популярен, имеются как позитивные данные при его правильном применении, так и неблагоприятные аспекты. Поэтому использовать или нет данный диетический прием, лучше решать совместно с лечащим врачом с учетом вашего состояния здоровья.

Сколько граммов свободных углеводов (например, в составе сока) допускается употребить в течение часа или минуты, чтобы уровень сахара в крови резко не поднимался? Вообще, как быстро поднимается уровень сахара в крови при его употреблении? Задаю вопрос в качестве ярого сладкоежки.

Анжелика Солнцева: Как ни странно это звучит, но мы совсем не нуждаемся в «чистом» сахаре или «свободных» углеводах. Печень продуцирует 250−300 г глюкозы в сутки, что достаточно для здорового взрослого человека. При замене в рационе небольшого количества крахмала (медленно действующего, т.н. сложного углевода) на глюкозу (быстродействующий, т.н. простой углевод) (добавление 5 г сахара, например, в виде кетчупа) во время приема пищи не приводит заметному повышению уровня глюкозы крови.

Простые углеводы быстро повышают уровень глюкозы. Однако их усвоение также зависит от состава продукта, в котором они содержатся. Например, яблоко будет повышать глюкозу в крови, но постепенно за счет содержания пищевых волокон (клетчатки), а вот яблочный сок — быстро. Каждые 10 г углеводов повышают гликемию на 1,7 ммоль/л.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Существует понятие гликемического индекса продукта (ГИ). Это описание действия разных продуктов питания на увеличение глюкозы крови. Примеры гликемических индексов некоторых продуктов:

90−100% — солодовый сахар, картофельное пюре, мед, кукурузные хлопья, газированная сладкая вода на сахаре;

70−90% — белый и серый хлеб, хрустящие хлебцы, сухое печенье, рис, крахмал, пшеничная мука, бисквит, песочное тесто, пиво;

50−70% — овсяные хлопья, бананы, кукуруза, вареный картофель, сахар, отрубной хлеб, ржаной хлеб, фруктовые соки без сахара;

30−50% — молоко, кефир, йогурт, фрукты, макаронные изделия, бобовые, мороженое;

менее 30% — фруктоза, чечевица, соевые бобы, орехи.

Соки (особенно пакетированные) имеют большое содержание простых углеводов и высокий ГИ. Чем меньше в них содержится клетчатки, тем быстрее (у каждого временной промежуток имеет индивидуальные колебания) они повышают уровень глюкозы крови.

Частенько доводилось сталкиваться с мнением, что при диабете 2-го типа и вообще в целях профилактики надо исключать сладкое. Когда у меня был гестационный диабет, то диетолог рекомендовала план питания, в котором не было строгого запрета на сладкое, надо было лишь правильно рассчитывать долю углеводов на каждый прием пищи и уравновешивать их белками и жирами. Какого мнения придерживается медицина?

Алла Шепелькевич: Наличие гестационного диабета в анамнезе является фактором риска сахарного диабета 2-го типа. И его профилактика включает помимо рационального сбалансированного питания адекватную физическую активность, управление стрессом, самоконтроль метаболических параметров (массы тела, гликемии, АД, липидов). По поводу употребления углеводов важно понимать, что глюкоза является основным источником энергии для организма и получить ее мы можем только из углеводов.



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Наиболее рационально следующее соотношение белков, жиров и углеводов: углеводы (преимущественно сложные) — 50−55%; жиры (больше растительные) — не более 25%; белки (животные и растительные) — 15−20%. В то же время углеводы делятся на легкоусвояемые (сахар, сахаросодержащие продукты и напитки, фруктовые соки, сладкие фрукты), которые быстро и существенно повышают уровень глюкозы в крови, и медленноусвояемые (каши: гречневая, перловая, овсяная, бурый рис), овощи, несладкие фрукты. Для понимания полезности продукта в отношении повышения уровня глюкозы в крови после его употребления используется такое понятие, как гликемический индекс , на основании которого вы можете составить полезное и индивидуальное меню.

Подскажите, пожалуйста, почему после основного приема пищи хочется съесть в дополнение что-то сладкое? Пишут, что не хватает хрома в организме. Это правда?

Алла Шепелькевич: В последнее время рекламная и «худеющая» индустрия пытается убедить нас в том, что препараты хрома «сжигают подкожный жир, ускоряют рост мышц, снижают тягу к сладкому». Но так ли это? Роль большинства микроэлементов в процессах обмена в организме на сегодняшний день продолжает изучаться, и далеко не на все вопросы есть однозначный ответ. Существуют предположения о том, что хром может повышать чувствительность рецепторов различных клеток к действию инсулина, с другой стороны, обсуждается возможность стимулирующего действия хрома на секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы. Оба механизма приводят к улучшению действия инсулина и, соответственно, лучшему усвоению глюкозы. В то же время известно, что такие продукты, как печень животных и рыб, грибы и капуста брокколи могут обеспечить человека дневной нормой этого минерала, составляющей в зависимости от возраста от 50 до 200 мкг.





Интересно узнать подробнее про прием витамина D людям с СД.

Анжелика Солнцева: Витамин D регулирует метаболизм глюкозы и жиров. Его дефицит связан с составляющими метаболического синдрома: избыточным накоплением жировой ткани, повышением индекса массы тела, неблагоприятным влиянием на секрецию инсулина, инсулинорезистентность, липидный обмен. Установлена ассоциация недостатка витамина D и повышенного риска развития СД 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Клинические данные подтверждают, что адекватная обеспеченность этим витамином улучшает метаболический контроль при диабете, одним из возможных механизмов его действия является нормализация процессов иммунного воспаления (особых белков-маркеров воспаления, интерлейкинов), лежащего в основе метаболического синдрома и ожирения. В соответствии с международными рекомендациями при избыточной массе тела и ожирении у детей доза витамина D, необходимая для достижения его концентрации в референсном диапазоне (норма для диагностического набора), должна быть в 2−3 раза выше рекомендуемой для возраста.