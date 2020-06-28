Продукты, без которых нельзя похудеть. Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила «Вечерней Москве», что похудение невозможно без клетчатки, так как пищевые волокна выводят жир, пишет «РИА Новости».

Худеющим нужно включить в свой рацион разные виды капусты – в ней содержится тартроновая кислота, которая не дает углеводам превращаться в лишние килограммы. Однако те женщины, у которых есть заболевания щитовидной железы, должны проконсультироваться с врачом, потому что они могут полнеть от капусты.

Пейте много жидкости и ешьте овощи, в которых много воды, например огурцы или сельдерей.

Чаще ешьте бобовые – они понижают уровень сахара в крови и дают чувство насыщения.

Не забывайте о приправах – черный и красный перец, имбирь. В них содержатся капсаицин, пиперин и джинджерол, которые повышают температуру тела, улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ и пищеварение.

Овощные супы низкокалорийны и притупляют чувство голода.

Кофе, чай и какао можно пить с корицей и ванилью. Так вы снимите тягу к сладкому. Темный шоколад ешьте в небольших количествах.

Картофель употребляйте отварным и холодным, ведь в таком виде крахмал, который содержится в нем не будет препятствовать похудению. Репа или топинамбур – полезная замена этому продукту.

Любителям тостов диетолог посоветовала предварительно положить хлеб в морозилку – так крахмал видоизменится и не отложится «на боках».

Не забывайте о мясе!

Одно-два яйца употребляйте в первой половине дня. Как вариант, яичница с помидорами, ведь после термической обработки в этих овощах содержится много ликопина – он дает энергию, улучшает физическую реакцию и работу мозга.

Также диетолог добавила, что нужно есть не спеша, прием пищи лучше начинать с маленькой порции овощного салата – он «перебьет» аппетит.

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