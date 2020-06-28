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Продукты, без которых нельзя похудеть. Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила «Вечерней Москве», что похудение невозможно без клетчатки, так как пищевые волокна выводят жир,
Также диетолог добавила, что нужно есть не спеша, прием пищи лучше начинать с маленькой порции овощного салата – он «перебьет» аппетит.
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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила «Вечерней Москве», что похудение невозможно без клетчатки, так как пищевые волокна выводят жир, пишет «РИА Новости». ...
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