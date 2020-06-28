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Продукты, без которых нельзя похудеть. Рассказывает врач

28.06.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продукты, без которых нельзя похудеть. Рассказывает врач

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила «Вечерней Москве», что похудение невозможно без клетчатки, так как пищевые волокна выводят жир, пишет «РИА Новости».

  • Худеющим нужно включить в свой рацион разные виды капусты – в ней содержится тартроновая кислота, которая не дает углеводам превращаться в лишние килограммы. Однако те женщины, у которых есть заболевания щитовидной железы, должны проконсультироваться с врачом, потому что они могут полнеть от капусты.
  • Пейте много жидкости и ешьте овощи, в которых много воды, например огурцы или сельдерей.

  • Чаще ешьте бобовые – они понижают уровень сахара в крови и дают чувство насыщения.
  • Не забывайте о приправах – черный и красный перец, имбирь. В них содержатся капсаицин, пиперин и джинджерол, которые повышают температуру тела, улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ и пищеварение.
  • Овощные супы низкокалорийны и притупляют чувство голода.
  • Кофе, чай и какао можно пить с корицей и ванилью. Так вы снимите тягу к сладкому. Темный шоколад ешьте в небольших количествах.

  • Картофель употребляйте отварным и холодным, ведь в таком виде крахмал, который содержится в нем не будет препятствовать похудению. Репа или топинамбур – полезная замена этому продукту.

  • Любителям тостов диетолог посоветовала предварительно положить хлеб в морозилку – так крахмал видоизменится и не отложится «на боках».
  • Не забывайте о мясе! 
  • Одно-два яйца употребляйте в первой половине дня. Как вариант, яичница с помидорами, ведь после термической обработки в этих овощах содержится много ликопина – он дает энергию, улучшает физическую реакцию и работу мозга.

Также диетолог добавила, что нужно есть не спеша, прием пищи лучше начинать с маленькой порции овощного салата – он «перебьет» аппетит.

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила «Вечерней Москве», что похудение невозможно без клетчатки, так как пищевые волокна выводят жир, пишет «РИА Новости». ...
 
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