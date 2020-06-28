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Налоговики назвали 10 самых крупных налогоплательщиков Минска

28.06.2020 19:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Десятка самых крупных налогоплательщиков обеспечила треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе—мае 2020 года.

Как передает БелаПАН со ссылкой на столичную инспекцию Министерства по налогам и сборам в рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ИП "Славнефтехим", ООО "Табак-Инвест", РУП "Минскэнерго", ОАО "АСБ Беларусбанк", СООО "Мобильные ТелеСистемы", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", унитарное предприятие "А1", ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ЗАО "Минский завод виноградных вин".

Данными организациями уплачено в бюджет 1,7 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.

В целом за пять месяцев Минск собрал 5 млрд 609,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Налоговики назвали 10 самых крупных налогоплательщиков Минска 

В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов и сборов являются 264,9 тыс. граждан.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 77,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,1%. На организации государственного сектора приходится 22,2% всех поступлений, на физических лиц — 2,7%, на индивидуальных предпринимателей — 2%.

В Минске насчитывается 136,4 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4 млрд 215,5 млн рублей и 1 млрд 245,3 млн рублей соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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Десятка самых крупных налогоплательщиков обеспечила треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе—мае 2020 года.
 
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