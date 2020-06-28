Ромашковый сезон: в Беларуси идет заготовка лекарственных трав

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собирают урожай. Сейчас там время ромашки. Лекарственные растения нужно успеть заготовить вовремя, иначе целебные свойства трав теряются. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала, какую погоду любит ромашка аптечная.

Над полем витает аромат меда. Это еще один признак, что ромашка «созрела». Чтобы убрать растение, есть примерно 10 дней. Скоро цветок начнет осыпаться. Но в этом хозяйстве придумали, как выиграть время и продлить уборочную.



«Сеем в три срока. То есть первую ромашку мы начинаем убирать в конце мая – начале июня. Последнюю можем начинать убирать где-нибудь в середине июля», – рассказал главный агроном Геннадий Негириш.

На белоснежных полях работает специальная машина для сбора цветочного урожая. Она срывает именно соцветия, оставляя стебли. Трактор приступает к работе, как только спадает роса. На счету каждый погожий день.

Такую необычную для страны культуру выращивают единичные хозяйства. В этом под лекарственные травы отдали более 200 гектаров земли. Планируют расширить ромашковые поля. Климат позволяет. Правда, холодная весна едва не испортила планы. Растение взошло позже. Но знойное лето все исправило.



«Под определенными солнечными лучами, под определенной температурой растение получает импульс к росту, к развитию. И более качественная продукция получается», – пояснил директор сельскохозяйственного предприятия Владимир Мурашко.

Палящее солнце напитывает ромашку эфирными маслами. А чтобы их сохранить, нужна особая технология заготовки. Поэтому на прилавок ромашка попадет примерно через полтора месяца.



«Должен соблюдаться режим сборки. Чтобы ромашка была и не влажная, и не перезревшая. Во-вторых, температурный режим – 40 градусов. И хранение: все должно храниться в отдельных местах, без доступа света», – рассказала начальник отдела контроля качества Алеся Гулидова.

Из-за потепления климата, которое наблюдается в стране в последние годы, в этом хозяйстве пошли на эксперимент. Засеяли поля экзотическими травами и кустарниками. Например, айвой. Пока небольшие участки. Но уверены, направление перспективное. И скоро даже капризная лаванда зацветет не хуже, чем на знаменитых полях Франции.