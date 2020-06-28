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Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Метод, который позволяет не просто ремонтировать, а придавать большую функциональность не новому уже жилью, – надстройка мансардных этажей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одного, двух или даже трех. Идея не нова – возникла в 2007 году. Однако реализовать ее удалось лишь сейчас.
Иван Купич, главный инженер ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Иван Купич:
В случае с этим домом коммерческий застройщик, кроме мансард, возвел около пятиэтажки парковку и детскую площадку. ЖКХ, кстати, сэкономило на ремонте кровли, так как верхушку опять-таки взяла на себя частная компания. Она же внесла 10 % от стоимости капремонта.
При этом такие партнерские отношения с частником закрепили за ним право реализовывать жилье в мансардах и получать прибыль. Всем удобно и выгодно.
Дмитрий Боярович:
Лариса Загородская, жительница дома по улице Я. Мавра:
Дмитрий Боярович:
Лариса Загородская:
В случае надстройки мансард капремонт может длиться дольше. Об этом нам говорят жильцы, называя срок в 3 года.
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Новости Беларуси. Метод, который позволяет не просто ремонтировать, а придавать большую функциональность не новому уже жилью, – надстройка мансардных этажей,...
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