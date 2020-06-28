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Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

28.06.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Метод, который позволяет не просто ремонтировать, а придавать большую функциональность не новому уже жилью, – надстройка мансардных этажей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

Одного, двух или даже трех. Идея не нова – возникла в 2007 году. Однако реализовать ее удалось лишь сейчас.

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

Иван Купич, главный инженер ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска:
Особенность этого дома в том, что была произведена надстройка этажей мансардных. Квартиры первых этажей жилого дома получили балконы, которые отсутствовали у них. При этом выполнялись все работы, которые предусмотрены 324-м постановлением. Это замена внутренней канализации, наружных водостоков, в подвале делалась замена всех инженерных сетей.

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Большинство жильцов высказались за то, чтобы надстроить?

Иван Купич:
Да. Есть плюс для жильцов: во время проведения работ жильцы не оплачивают коммунальные услуги. 

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

В случае с этим домом коммерческий застройщик, кроме мансард, возвел около пятиэтажки парковку и детскую площадку. ЖКХ, кстати, сэкономило на ремонте кровли, так как верхушку опять-таки взяла на себя частная компания. Она же внесла 10 % от стоимости капремонта.

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При этом такие партнерские отношения с частником закрепили за ним право реализовывать жилье в мансардах и получать прибыль. Всем удобно и выгодно.

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

Дмитрий Боярович:
Вот так мансардная надстройка выглядит изнутри. Это та самая хрущевка, только шестой этаж. На самом деле выглядит все здесь как будто бы это настоящая новостройка. По сути, это так и есть. 

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

Лариса Загородская, жительница дома по улице Я. Мавра:
Трубы нам поменяли, в подвале поменяли трубы. И фасады сделали, конечно, красиво.

Дмитрий Боярович:
Быстро сделали?

Лариса Загородская:
Недолго. Я бы сказала, что недолго делали.

Надстройка мансарды в пятиэтажке: как это происходит и в чём плюсы для жильцов

В случае надстройки мансард капремонт может длиться дольше. Об этом нам говорят жильцы, называя срок в 3 года.

Люди в материале: Иван Купич, Лариса Загородская, Дмитрий Боярович

 
Теги: Минск
 
 
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