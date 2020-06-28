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Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

28.06.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема, которая актуальна для всех и каждого. Энергетика – цена вопроса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Напомню, полтора года тому указом Президента в три раза снизили стоимость электрической энергии для отопления домов и горячего водоснабжения. Это особенно касается тех, у кого нет возможности пользоваться газом централизованно, а не баллонами. 

И вот как за это время изменился спрос на электричество? Ведь при первом приближении казалось, что отапливать дома таким способом будет всё равно дороже, чем газом.

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Корреспондент Яна Шипко пообщалась с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и узнала ответы на эти и другие популярные у потребителей вопросы.

Электропотребление увеличилось в три раза по сравнению даже с годовой величиной 2019-го

Яна Шипко, корреспондент:
Виктор Михайлович, с прошлого года в Беларуси действуют стимулирующие тарифы на электроэнергию для горячего водоснабжения, отопления. Речь идет в первую очередь о частной застройке и сельской местности, вероятно, где использовались раньше местные виды топлива. Насколько активно идет переподключение и растет ли спрос у населения?

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
В 2019 году с момента введения субсидируемых тарифов на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения спрос со стороны граждан значительно увеличился. Цифры говорят сами за себя: если в 2019 году потребление электрической энергии на эти цели составляло порядка 13 миллионов киловатт-часов, то уже за январь – май 2020 года эта цифра составила 36 миллионов. Увеличение в три раза по сравнению даже с годовой величиной прошлого года. Это примерное потребление населением среднестатистического района нашей страны.

Энергоснабжающие организации стараются максимально удовлетворить спрос и потребности граждан. Выдавая технические условия, в первую очередь смотрят на техническую возможность. Техническая возможность – это пропускная способность электрических сетей, запасы или так называемый резерв трансформаторной мощности и использование других технических возможностей для подключения.

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Вся эта работа организована и планомерно те, кто не смог быть удовлетворен сейчас в части подключения электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения, включаются в перспективные планы, которые формируют энергоснабжающие организации на ближайшую пятилетку.

Яна Шипко:
А сколько уже выдано разрешений на подключение и какой вообще алгоритм действий для тех, кто хочет перейти на электроэнергию? Куда обращаться?

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Виктор Каранкевич:
Всего за 2019 год зарегистрировано энергоснабжающими организациями около 17 тысяч обращений для выдачи технических условий на цели отопления и горячего водоснабжения. Выдано технических условий около 11 тысяч. Уже 3,5 тысячи таких обращений были реализованы, и граждане смогли обеспечить потребление электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения. Такая работа организована в энергоснабжающих организациях на системной основе с учетом проводимой работы по модернизации электрических сетей. Начиная с 2019 года, объем выданных технических условий в общем количестве обращений составлял 64 %, а уже в первом квартале 2020-го этот удельный вес вырос до 74 %.

Какую сумму можно возместить во время реконструкции электросетевой проводки внутри дома

Яна Шипко:
Я знаю, что предусмотрены льготы. Часть затрат при переходе на электроэнергию берет на себя государство. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Виктор Каранкевич:
Да, в соответствии с указом Президента № 127 граждане имеют право при проведении реконструкции электросетевой проводки внутри дома обратиться и возместить часть средств (20 %) от понесенных затрат, в том числе и по приобретенному оборудованию для этих целей. Но не более 40 базовых величин.

Граждане могут обратиться в исполнительные и распорядительные органы. Эта работа организована ими надлежащим образом.

Правда ли, что в Беларуси рекордная протяженность электросетей?

Яна Шипко:
Такая планомерная работа ведется ввиду запуска АЭС. Как осуществлялась в последнее время реконструкция электросетей? Насколько я знаю, их протяженность в Беларуси рекордная – едва ли не пять витков вокруг Земли.

Виктор Каранкевич:
Общая протяженность распределительных сетей в энергоснабжающих организациях – 200 тысяч километров. Работа по модернизации электрических сетей ведется на плановой основе. В 2019 году проведена реконструкция около 1700 километров сетей. Задача на 2020 год – такой же уровень обеспечить реконструкции и модернизации.

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Работа в сельской местности проводится в рамках Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». На эти цели направляются как бюджетные средства, так и средства энергоснабжающих организаций.

Яна Шипко:
Что касается протяженности электросетей, для понимания: много это или мало в сравнении с другими странами? Что это значит для обычных жителей?

Виктор Каранкевич:
Я бы сказал таким образом: та протяженность электрических сетей, которая есть, обеспечивает 100%-ное покрытие Республики Беларусь. Каждый гражданин в нашей стране имеет возможность получить электрическую энергию и в доме, и в бытовых целях, и, конечно же, реальный сектор и промышленные предприятия. 100%-ное покрытие электрическими сетями всей территории Республики Беларусь.

Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Рассказывает министр энергетики

Яна Шипко:
Все мы ждем запуска АЭС. Как он повлияет на жизнь обычных потребителей электроэнергии? Допустим, домохозяек. Значит ли это, что им выгоднее будет сейчас, например, запускать стиральную машинку не днем, а ночью? С учетом того, что в ночное время будет такой провал по потреблению электроэнергии, ее профицит. Как быть с этим?

Виктор Каранкевич:
Уже созданы тарифные планы для населения, позволяющие потреблять больше электрической энергии ночью. Но не только ночью, а больше потреблять в бытовых целях, в том числе для целей отопления и горячего водоснабжения. Я думаю, что с учетом ввода атомной электростанции (и мы имеем уже положительную динамику увеличения электропотребления в стране именно населением) этот вид энергоресурса будет активно потребляться гражданами нашей страны, и динамика на увеличение будет с каждым годом прибавлять.

Люди в материале: Виктор Каранкевич, Яна Шипко

 
 
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Новости Беларуси. Тема, которая актуальна для всех и каждого. Энергетика – цена вопроса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:Напомню,...
 
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