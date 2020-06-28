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Капремонт жилых домов в Беларуси: какие виды бывают и как часто его проводят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Энергетика – та самая сфера, где при правильном подходе сегодня вполне себе можно значительно сократить расходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
И вот сегодня все чаще эта опция становится доступна и для жителей многоэтажек. Во-первых, на руку современные подходы в строительстве, во-вторых, капитальный ремонт проводят по новейшим технологиям. Это и тепловая модернизация – после нее за отопление платят на треть меньше. Это и надстройка мансардных этажей, когда коммерческому застройщику новые метры, жильцам – парковка и детская площадка. Бесплатно.
Что нам стоит дом отремонтировать? Начнем с цифр.
Один из методов, который позволяет это делать, – тепловая модернизация. Она предусмотрена 327-м указом Президента. Документ заработал в конце 2019 года.
Любовь Букаткина, директор ЖКХ Ленинского района Минска:
Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:
Тепловая модернизация позволяет в среднем на 30 % меньше платить за отопление. Половину ее стоимости оплачивает государство, остальное – сами жильцы. При этом в рассрочку на 10 (а в некоторых случаях на 15) лет. К примеру, для трехкомнатной квартиры в 65 «квадратов» ежемесячный платеж составит всего 23 рубля.
А вообще сегодня в Беларуси капитально ремонтируют 1 400 объектов жилфонда. В 60 из них (это 4 %) сроки сверхнормативные.
При этом наблюдается тенденция к уменьшению числа таких домов. И если сроки погружения дома в условия капремонта пытаются максимально сократить, то общее количество отремонтированных домов, наоборот, стремятся увеличить.
Андрей Ромашко:
В начале реализации государственной программы мы начинали с 1,5 %. В начале 2010-х годов, например, мы делали чуть более 1 %. Соответственно, задача была поставлена на увеличение до 3 % к 2020 году.
Объем капитального ремонта жилья, уверяют в профильном ведомстве, будет расти по стране и дальше. Особое внимание – комплексному подходу и поквартальной модернизации зданий. Дома должны быть не только эффектными, но и энергоэффективными.
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Новости Беларуси. Энергетика – та самая сфера, где при правильном подходе сегодня вполне себе можно значительно сократить расходы, сообщили в программе «Неделя»...
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