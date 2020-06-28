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Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»

28.06.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси 260 миллионов жилых «квадратов». Большая часть построена до 1996 года и, по сути, нуждается в капремонте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»

Владимир Пилипенко, главный научный сотрудник Института жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.:
Жилье физически изношено, морально деградировало. Оно энергоемко. Такого жилья у нас достаточно много в республике. Прежде всего пятиэтажный жилищный фонд: его в республике около 20 миллионов квадратных метров жилья. Это очень много. И это наиболее энергоемкое жилье. 

Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»

Владимир Пилипенко – доктор технических наук – считает, что к капремонту нужно подходить комплексно. То есть не просто возвращать жилье к виду, в котором оно было запроектировано, а дополнять новыми функциями.

Капремонт жилых домов в Беларуси: какие виды бывают и как часто его проводят

И желательно привлекать внебюджетное финансирование. Такая практика существует в Германии, Прибалтике, Польше и России. 

Люди в материале: Владимир Пилипенко, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси 260 миллионов жилых «квадратов». Большая часть построена до 1996 года и, по сути, нуждается в капремонте, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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