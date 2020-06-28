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Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси 260 миллионов жилых «квадратов». Большая часть построена до 1996 года и, по сути, нуждается в капремонте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Владимир Пилипенко, главный научный сотрудник Института жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.:
Владимир Пилипенко – доктор технических наук – считает, что к капремонту нужно подходить комплексно. То есть не просто возвращать жилье к виду, в котором оно было запроектировано, а дополнять новыми функциями.
И желательно привлекать внебюджетное финансирование. Такая практика существует в Германии, Прибалтике, Польше и России.
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Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»
Новости Беларуси. В Беларуси 260 миллионов жилых «квадратов». Большая часть построена до 1996 года и, по сути, нуждается в капремонте, сообщили в программе «Неделя» на...
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