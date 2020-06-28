Ани Лорак выложила фото в коротких шортах и восхитила подписчиков

Источник материала: ОНТ

Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото в ярком сценическом образе и восхитила поклонников.

В кадре 41-летняя певица позировала в светло-салатовом костюме – топе и коротких шортах, которые подчеркнули стройные ноги Ани. Бежевые полусапоги на высоком каблуке дополнили образ.

В подписи к посту певица призналась, что скучает по сцене: «Хочу к вам! Скучаю по нашим встречам!»

В комментариях поклонники также отвечали, что скучают по звезде и публиковали множество восторженных отзывов от фотографий певицы: «Очень красивые фотографии! Все!», «Какая красота!!! И мы очень-очень скучаем по вам!», «Ну зачем вы такая красивая???», «Божественная».

Однако нашлись и те, кто высказал критику в адрес Лорак: «На себя не похожа», «Побольше бы естественных неотфотошопленных фото, а не таких как эти».

Фото: Instagram @anilorak

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