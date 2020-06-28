«К Бабарико отношения не имею». Клиенты Белгазпромбанка жалуются на вскрытие ячеек и пропажу ценностей

Источник материала: Tut.by

Некоторые клиенты Белгазпромбанка написали заявления в банк из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. Это обнаружилось, когда они на этой неделе смогли проверить их содержимое. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было валюты и MolaMola">из-за следственных действий. В банке рассказали, что заявления клиентов по ячейкам передали в управление Департамента финансовых расследований Госконтроля. При этом клиенты отмечают, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении их ценностей, а некоторые из них, предположительно, попали в кадр сюжета госТВ, в котором говорилось про «дело Белгазпромбанка» и показывались кадры обыска в банке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Депозитарные ячейки расположены в головном офисе Белгазпромбанка, где 11 июня проходили обыски . Они также есть и в областных центрах, но в тексте речь именно про те, которые в головном офисе. До минувшей среды клиенты не могли посмотреть, на месте ли содержимое ячеек. Причина — проводимые следственные действия, поясняла ранее руководитель временной администрации банка Надежда Ермакова.

В минувший вторник для клиентов снова открыли доступ к ячейкам. В головном отделении образовалась очередь из желающих проверить, на месте ли их вещи.

— Ячейки стали доступны со вторника, в этот же день пришел в головное отделение банка. В очереди было около 80−90 человек, — рассказывает клиент, который в итоге написал заявление в банк из-за вскрытия депозитарной ячейки. — Почему так произошло — я не знаю. Я ни к Бабарико, ни к офшорам не имею никакого отношения.

Еще один из клиентов банка, который ранее сообщал нам о невозможности попасть в помещение с депозитарными ячейками, рассказал, что следов вскрытия не обнаружил, а все содержимое было на месте. Он обращался в головное отделение в среду.

В итоге несколько человек написали заявления в банк с претензиями на вскрытие депозитарных ячеек без их присутствия и пропажу содержимого.

От памятных монет до коробок от леджеров. Какие ценные вещи попали в сюжет ТВ

Некоторые ценные вещи клиентов банка, предположительно, (в том числе пропавшие из ячеек) Могилеве обвиняют в хищении в особо крупном размере">попали в кадр сюжета на «Беларусь-1» под названием «Противоправная деятельность в крупных масштабах. Продолжение следует…», который вышел 13 июня.

В нем не указали, где проводилась видеосъемка, вероятно, что в головном офисе Белгазпромбанка. В сюжете рассказывалось, что уголовное дело возбуждено в отношении главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, а также говорилось в целом о «деле Белгазпромбанка».

В сюжете сообщалось, что «в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов, золото, драгоценности, инструменты для управления счетами за границей и иные вещи, подтверждающие незаконную деятельность финансового учреждения».

В кадр помимо денежных купюр, некоторые из которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки и бумажные коробки, также попали памятные монеты Нацбанка Беларуси (к пример, «Белорусский балет. 2006»), небольшие золотые слитки, предположительно — инвестиционные моменты Банка России, три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты (были ли в них сами леджеры — неизвестно).

На одной из коробок указан адрес — населенный пункт.

В сюжете также продемонстрировали, как раскладывают на столе ценные бумаги — облигации Белгазпромбанка 41-го выпуска на предъявителя, которые разместили в 2018 году. Видны их порядковые номера. Срок их обращения — до конца июля 2021 года. Владельцами облигаций, как следует из проекта эмиссии, могут быть физлица — как резиденты Беларуси, так и нерезиденты. Было выпущено 1000 облигаций, номинальная стоимость каждой — 10 тысяч долларов. То есть общая стоимость — 10 миллионов долларов. При этом в проекте эмиссии облигаций отмечается, что для их покупки обязательно нужно пройти идентификацию через предоставление документов.





По некоторым деталям (количеству ценностей, номерам, упаковке) клиенты банка предположили, что в кадр попали их вещи из ячеек. Не будем указывать, про какие конкретно ценности идет речь, чтобы сохранить конфиденциальность клиентов.

Получить комментарий в КГК, досматривали ли представители ДФР содержимое депозитарных ячеек и изымали ли содержимое, не удалось.

Как комментируют ситуацию в банке

— В отношении обращений некоторых клиентов о том, что их ячейки были вскрыты без их присутствия, сообщаем, что данные обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции ОАО «Белгазпромбанк». Обращения направлены для рассмотрения в управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, — сообщили в банке.

Сколько конкретно таких заявлений, в банке не сообщили.

При этом в Белгазпромбанке уточнили, что предоставляют доступ к депозитарной ячейке только клиенту или представителю клиента. «Это закреплено в действующих правилах предоставления во временное пользование депозитарных ячеек в ОАО „Белгазпромбанк“. Третьим лицам доступ к депозитарной ячейке предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь».

А у кого есть доступ к информации о держателе депозитарной ячейки

Доступ к конфиденциальной информации о клиенте банка, у которого есть договор на обслуживание депозитарной ячейки, могут получить некоторые работники банка, а также уполномоченные представители клиента. В остальных случаях эту информацию банк может предоставить по запросу некоторых госорганов, в том числе судов (по делам, которые в производстве), налоговиков, таможенников, органов принудительного исполнения судебных постановлений, Комитетом госконтроля.

Может ли вообще банк предоставлять услуги по депозитарным ячейкам?

— Может. У Белгазпромбанка есть статус уполномоченного депозитария по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Нацбанка. При этом депозитарий составляет и предоставляет отчетность по форме и в установленные сроки.

Депозитарий Белгазпромбанка оказывает услуги по хранению, учету ценных бумаг, учету прав (перехода прав) на ценные бумаги для всех категорий владельцев независимо от их статуса: для юрлиц и физлиц, резидентов и нерезидентов.

У банка есть также лицензия от Минфина на профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам.

Просим клиентов банка, которые пользуются депозитарными ячейками Белгазпромбанка, связаться с нами. Будем весьма признательны. Писать можно на e-mail bobkov@tutby.com.