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«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

28.06.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти три сотни молодых и талантливых, кто за годы учебы проявил себя и показал выдающиеся результаты. Парни и девушки, которые уверенно шагают в новую жизнь прямо из Дворца Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие из лучших выпускников были приглашены сюда на выпускной бал.

Как прошло это столь торжественное мероприятие? Расскажет Алена Сырова.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?


«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Конец июня – то самое время, когда все те, кто  уже или еще не выпускник, не без зависти наблюдают за ними! Молодые, одаренные, талантливые, дерзкие и, конечно, образованные – юноши и девушки уверено шагают  в новую жизнь.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

В 2020 году высшее образование в Беларуси получили 53 500 человек. 300 из них (лучшие из лучших представителей вузов страны) свой выпускной отмечают с республиканским размахом.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Я теперь магистр права!

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Остаюсь в БНТУ в медиацентре, в отделе фото- и видеосъемки.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Буду дипломированным специалистом в экономике.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

В службе в мои обязанности будет входить все, что связано с физподготовкой.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Нарядные и стильные, они идут не по красной – зеркальной дорожке. Такая концепция оформления в этом году. Раздают интервью и позируют перед камерами, порой немного робеют. Но все же сдержаннее других – даже в праздничный вечер – ребята в форме.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Алексей – лейтенант милиции. Будущий оперативник охотно рассказывает об особенностях своей специализации и рассуждает о том, что главное в выбранной профессии.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Алексей Радецкий, выпускник Академии МВД Беларуси:
Когда происходят проблемы, когда действительно случается беда, люди приходят в милицию и обращаются за помощью к сотрудникам. Я не думаю, что стоит обижаться на тех людей, которые критикуют. Просто некоторые не понимают, что иногда нужно проявить силу, чтобы не произошло еще большей беды.

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«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Быть полезной хочет и эта девушка. Глядя на нее, едва ли можно предположить, что она всерьез настроена заниматься экономикой сельского хозяйства. Именно этому она училась в Белорусском аграрном университете, а воплощать мечты планирует начать на малой родине.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Александра Мельникова, выпускница БГАТУ:
Нужно стремиться к тому, чтобы любое сельское хозяйство имело свою переработку. Я сама из деревни, и я имею понятие, что такое корова, что такое сельское хозяйство. Поэтому для меня это было не ново, это интересно в любом случае. Ну и вернуться домой тоже отчасти будет плюсом.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Учебу и работу по специальности  чаще других совмещают ребята-программисты. В основном это выпускники БГУИР. Вуз держится в топе лучших в стране и самых популярных, а проходные баллы на некоторые специальности так высоки, что сомнений не остается – там действительно учатся самые-самые.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Владислав Плиско, выпускник БГУИР:
Буду я инженером-программистом. Ну как буду? Уже год как. Не пожалел, что уехал в лучший вуз страны в плане IT, это однозначно.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Артем Лисай, выпускник БГУИР:
Сфера IT достаточно динамичная: сегодня работает один закон, завтра – другой, скажем так. Нам повезло, у нас были люди, которые нам давали актуальную информацию, нам позволило эти знания сейчас применять на практике.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

На Республиканский выпускной ребята приезжают практически незнакомыми друг с другом, а уедут как минимум приятелями. Этот вечер еще и возможность вот так просто поговорить с теми, кто уже давно окончил вуз, и сегодня на высоких государственных должностях. Например, министр по чрезвычайным ситуациям долго беседует с подчиненными – о чем?

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Не скажу.

Алена Сырова, корреспондент:
Какими качествами будущие сотрудники должны обладать?

Владимир Ващенко:
Это, прежде всего, порядочность, ответственность за то дело, которое делаешь. Ну и, конечно, мы не хотим выделяться, только вместе со всеми другими мы можем делать жизнь безопасной. Поэтому то, что сегодня хорошее отношение людей, наверное, это, конечно, результаты работы.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Но, конечно, главные слова напутствия по традиции прозвучали от Президента.

Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Александр Лукашенко вспомнил свои студенческие годы, особые слова благодарности адресовал студентам-медикам, которые этой весной наравне со своими опытными коллегами вышли на поле боя с COVID-19. И, конечно, глава государства в тот вечер не мог обойти главную, особенно для тех, чей путь только начинается, тему…

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада (подробнее здесь).

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?


«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»

Эти слова – для всех молодых ребят нашей страны, тех, кто называет себя белорусом, выбирает свой путь и, хочется верить, подарит не один повод для гордости родителям и всей стране, исполнит все пожелания, которые звучали в их адрес, но главное те, что загадали себе сами!

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Чтобы все цели достигались!

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Чтобы не терялись друзья.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Найти cвое поприще, чтобы работа приносила только удовольствие.

«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Чтобы себя реализовали как личности и были людьми – это самое главное.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Алексей Радецкий, Александра Мельникова, Владислав Плиско, Владимир Ващенко

 
 
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Новости Беларуси. Почти три сотни молодых и талантливых, кто за годы учебы проявил себя и показал выдающиеся результаты. Парни и девушки, которые уверенно шагают в...
 
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