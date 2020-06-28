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«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти три сотни молодых и талантливых, кто за годы учебы проявил себя и показал выдающиеся результаты. Парни и девушки, которые уверенно шагают в новую жизнь прямо из Дворца Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие из лучших выпускников были приглашены сюда на выпускной бал.
Конец июня – то самое время, когда все те, кто уже или еще не выпускник, не без зависти наблюдают за ними! Молодые, одаренные, талантливые, дерзкие и, конечно, образованные – юноши и девушки уверено шагают в новую жизнь.
В 2020 году высшее образование в Беларуси получили 53 500 человек. 300 из них (лучшие из лучших представителей вузов страны) свой выпускной отмечают с республиканским размахом.
Я теперь магистр права!
Остаюсь в БНТУ в медиацентре, в отделе фото- и видеосъемки.
Буду дипломированным специалистом в экономике.
В службе в мои обязанности будет входить все, что связано с физподготовкой.
Нарядные и стильные, они идут не по красной – зеркальной дорожке. Такая концепция оформления в этом году. Раздают интервью и позируют перед камерами, порой немного робеют. Но все же сдержаннее других – даже в праздничный вечер – ребята в форме.
Алексей – лейтенант милиции. Будущий оперативник охотно рассказывает об особенностях своей специализации и рассуждает о том, что главное в выбранной профессии.
Алексей Радецкий, выпускник Академии МВД Беларуси:
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Быть полезной хочет и эта девушка. Глядя на нее, едва ли можно предположить, что она всерьез настроена заниматься экономикой сельского хозяйства. Именно этому она училась в Белорусском аграрном университете, а воплощать мечты планирует начать на малой родине.
Александра Мельникова, выпускница БГАТУ:
Учебу и работу по специальности чаще других совмещают ребята-программисты. В основном это выпускники БГУИР. Вуз держится в топе лучших в стране и самых популярных, а проходные баллы на некоторые специальности так высоки, что сомнений не остается – там действительно учатся самые-самые.
Владислав Плиско, выпускник БГУИР:
Артем Лисай, выпускник БГУИР:
На Республиканский выпускной ребята приезжают практически незнакомыми друг с другом, а уедут как минимум приятелями. Этот вечер еще и возможность вот так просто поговорить с теми, кто уже давно окончил вуз, и сегодня на высоких государственных должностях. Например, министр по чрезвычайным ситуациям долго беседует с подчиненными – о чем?
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Алена Сырова, корреспондент:
Владимир Ващенко:
Но, конечно, главные слова напутствия по традиции прозвучали от Президента.
Александр Лукашенко вспомнил свои студенческие годы, особые слова благодарности адресовал студентам-медикам, которые этой весной наравне со своими опытными коллегами вышли на поле боя с COVID-19. И, конечно, глава государства в тот вечер не мог обойти главную, особенно для тех, чей путь только начинается, тему…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти слова – для всех молодых ребят нашей страны, тех, кто называет себя белорусом, выбирает свой путь и, хочется верить, подарит не один повод для гордости родителям и всей стране, исполнит все пожелания, которые звучали в их адрес, но главное те, что загадали себе сами!
Чтобы все цели достигались!
Чтобы не терялись друзья.
Найти cвое поприще, чтобы работа приносила только удовольствие.
Чтобы себя реализовали как личности и были людьми – это самое главное.
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«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?
Новости Беларуси. Почти три сотни молодых и талантливых, кто за годы учебы проявил себя и показал выдающиеся результаты. Парни и девушки, которые уверенно шагают в...
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