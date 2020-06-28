|
Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь становится главным логистическим центром европейского региона. А Брест и Барановичи – это ключевые точки Нового шелкового пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Открыть Полесье миру поможет новая магистраль вдоль южной подошвы страны. Трасса Брест – Гомель станет четырехполосной и более безопасной. Так перехватим еще больше потоков. А это за собой потянет и развитие туризма. Тому способствует и приграничный безвиз.
Причем удивлять туристов можно еще и своей качественной, экологически чистой продукцией сельского хозяйства. В области, кстати, лучшие показатели по экспорту молока. И вообще по развитию АПК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для Александра Лукашенко город Брест – не чужой: город становления личности, годы армейской службы. Сейчас это, конечно, не тот Брест. За 20 лет город изменился: из заштатного областного центра стал западными воротами страны.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще
Новости Беларуси. Беларусь становится главным логистическим центром европейского региона. А Брест и Барановичи – это ключевые точки Нового шелкового пути,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)