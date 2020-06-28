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Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

28.06.2020 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь становится главным логистическим центром европейского региона. А Брест и Барановичи – это ключевые точки Нового шелкового пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Открыть Полесье миру поможет новая магистраль вдоль южной подошвы страны. Трасса Брест – Гомель станет четырехполосной и более безопасной. Так перехватим еще больше потоков. А это за собой потянет и развитие туризма. Тому способствует и приграничный безвиз.

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

Причем удивлять туристов можно еще и своей качественной, экологически чистой продукцией сельского хозяйства. В области, кстати, лучшие показатели по экспорту молока. И вообще по развитию АПК.

Что волнует людей и чем сейчас живёт город? Подробности рабочей поездки Президента в Брест

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помню, одна старушка подошла ко мне, за руку дергает, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще. Я помню, когда я военным дал команду, чтобы они изучили вопрос подобный и особенно на Полесье, в других городах, тогда я снял все наши хлебопекарни военные и направил туда, чтобы людям испечь хлеб. Вот, от чего мы шли и с чего мы начинали.

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

Для Александра Лукашенко город Брест – не чужой: город становления личности, годы армейской службы. Сейчас это, конечно, не тот Брест. За 20 лет город изменился: из заштатного областного центра стал западными воротами страны. 

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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